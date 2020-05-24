Altına yatırım yapılır mı? Çeyrek ve gram altın artacak mı?

Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor.
Analistler ve piyasa uzmanları, küresel salgınla ilgili en kötünün bu haftayla birlikte geride kalacağını, salgının ekonomilere ilişkin etkilerini sınırlayacak teşviklerin devam edecek olmasıyla piyasalardaki kırılmaların ve dalgalanmaların yerine belli bir zaman sonra sakinliğe bırakacağını ifade ediyor. Detaylar takvim.com.tr'de
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|377,50
|377,70
|380,00
|380,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.488,00
|2.509,00
|2.505,00
|2.526,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|344,50
|348,50
|346,50
|350,70
|Lira(Tam) Ziynet
|2.431,00
|2.451,00
|2.447,00
|3.467,00
|Yarım Ziynet
|1.216,00
|1.226,00
|1.224,00
|1.234,00
|Çeyrek Ziynet
|608,00
|613,00
|612,00
|617,00
BU HAFTA BORSA KAZANDIRDI, ALTIN VE DÖVİZ KAYBETTİRDİ
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,26 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1,55, dolar/TL yüzde 1,45, avro/TL yüzde 0,88 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 100.896,80, en yüksek 103.306,72 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,26 artarak 103.024,34 puandan tamamladı.
ALTIN TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
1750 bölgesinden yaşanan satışlarla mavi yükselen trend çizgisine kadar gerileyen Ons Altın fiyatında bu bölge üzerinde bugün toparlanma çabası izlenmekte. Şu anlık bu yükselişin zayıf olduğunu ve sadece dünkü kayıpların bir kısmını telafi ettiğini belirtmek isteriz. Yükseliş eğiliminin yeniden güç kazanması halinde 1750 bölgesi ilk direnç bölgesi olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bu bölge üstü ataklarda ise 1765 ve 1786 seviyeeri direnç olarak izlenebilir. Aşağıda ise 1725 desteği ve yükselen mavi trendin kırılması halinde 1709 ve 1684 seviyeleri destek oluşturabilir.
Destekler: 1725-1709-1684
Dirençler: 1750-1765-1786
Bank Of America ons altında 3000 dolar beklentisini yineledi. Ons altın 3000 dolar seviyelerine çıkacak olursa bugünki kurla oranladığımız zaman çeyrek altında 1100 lira civarlarını görebilir bu tahmine göre.