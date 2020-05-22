22 Mayıs marketler açık mı? Bugün marketler kaça kadar açık? Market çalışma saatleri!

22 Mayıs marketler açık mı? Bugün marketler kaça kadar açık? Marketlerden son dakika alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar marketler açık mı sorusuna yanıt arıyor. Bugün marketler kaça kadar açık sorusuna yanıt aranıyor. İşte, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde market alışverişini tamamlamak isteyenlerin merak ettiği marketler kaça kadar açık sorusunun yanıtı!
MARKETLER AÇIK MI?
Marketler bugün saat 23:00'e kadar açık. 23.00'ten sonra marketler ve bakkallar kapanacak.
Yasak öncesinde 22 Mayıs Cuma yani bugün market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edecek.
Genelgede şu ifadelere yer verildi:
"Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21 Mayıs perşembe ve 22 Mayıs cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek."
BAYRAMDA MARKETLER BAKKALLAR AÇIK MI?
Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.
24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.
Fırın, pastane ve tatlıcılar ise 23-24-25-26 Mayıs günlerinin tamamında hizmet verebilecek. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak. Vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri, sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.