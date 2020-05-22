



'HER ŞEYİN EN İYİSİNİ YAPARIZ'

Özellikle son 2-3 aylık dönemin dünyaya ve herkese bir mesaj verdiğini belirten Albayrak, "Ben hep şuna inanıyorum; biz ülke olarak istersek, bunun en güzel örneğini ihracatçılarımız yıllardır ortaya koyuyor, Allah'ın izniyle her şeyin en iyisini yapabilecek kapasiteye sahibiz" dedi.