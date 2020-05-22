Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geride bıraktığımız süreç, Covid-19 salgınının Türkiye ekonomisine olan etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösteriyor" dedi. Video konferans yoluyla düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Toplantısı'nda konuşan Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında vatandaşlara, çalışanlara, firmalara ve esnafa sunulan nakdi yardımlardan, ihtiyaç ve finansman desteklerinden, SGK ve vergi ötelemelerinden bahsetti. Tahsisler ve tahsislerin kullanıma dönüş süreçlerinin hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Albayrak, "Bundan sonraki süreçte de gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. Albayrak, şu mesajları verdi:
● SALGININ ekonomimize etkisinin en zorlu dönemini geride bıraktık. Şimdi normalleşme dönemine hazırlanıyoruz. Normalleşme döneminde, Covid-19 sonrası dönemde Türkiye için ortaya çıkan potansiyeli ve ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazma imkanını en iyi şekilde değerlendireceğiz.
● DENGELENME dönemi kazanımları sayesinde ekonomik açıdan Covid-19 salgını etkilerinin gelişmekte olan ülkelere göre sınırlı kalması, ülkemizin dünyaya uzattığı dayanışma eli ve dünyaya örnek sağlık altyapımız ile her anlamda 'Güvenilir ülke Türkiye' fotoğrafını herkese göstermiş olduk. Şimdi bunu üretim ve ihracatta sergilenecek yeni ve büyük bir sıçrama ile 'taçlandırmanın' zamanı geldi.
● ÖNÜMÜZDE çok ama çok büyük fırsatlar var. Güçlü bir iç pazarımız var. Bunun yanında ülkelerin tedarik zincirlerini çeşitlendirme yönündeki arayışları ciddi anlamda artmış durumda. Özellikle üretim için, yerlileşme için tarihi fırsat var. Bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz.
'HER ŞEYİN EN İYİSİNİ YAPARIZ'
Özellikle son 2-3 aylık dönemin dünyaya ve herkese bir mesaj verdiğini belirten Albayrak, "Ben hep şuna inanıyorum; biz ülke olarak istersek, bunun en güzel örneğini ihracatçılarımız yıllardır ortaya koyuyor, Allah'ın izniyle her şeyin en iyisini yapabilecek kapasiteye sahibiz" dedi.