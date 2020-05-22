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    • 22.05.2020 20:24
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 22 Mayıs BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, 22 Mayıs'ı yüzde 0,37 değer kazancıyla 103.024,34 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Aksa Enerji 4,55 4,69 -2,99
    Gübre Fabrikaları 19,86 20,40 -2,65
    İpek Doğal Enerji 14,15 14,50 -2,41
    Aygaz 10,75 11,00 -2,27
    Netaş Telekomünikasyon 14,29 14,54 -1,72
    Mavi Giyim 40,90 41,58 -1,64
    Ereğli Demir Çelik 8,06 8,18 -1,47
    Vestel 13,62 13,82 -1,45
    Türk Traktör 60,90 61,70 -1,30
    Alarko GMYO 14,85 15,03 -1,20
    Kordsa Teknik Tekstil 11,04 11,16 -1,08
    Aksa 6,50 6,57 -1,07
    Çelebi 86,95 87,85 -1,02
    Bizim Mağazaları 12,64 12,77 -1,02
    Akçansa 7,87 7,95 -1,01
    Ülker Bisküvi 23,66 23,90 -1,00
    Tümosan Motor ve Traktör 6,02 6,08 -0,99
    ASELSAN 29,28 29,56 -0,95
    Vakıflar Bankası 4,53 4,57 -0,88
    Koza Altın 73,60 74,20 -0,81

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 22 Mayıs BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler
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