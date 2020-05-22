Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 22 Mayıs BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa Enerji
|4,55
|4,69
|-2,99
|Gübre Fabrikaları
|19,86
|20,40
|-2,65
|İpek Doğal Enerji
|14,15
|14,50
|-2,41
|Aygaz
|10,75
|11,00
|-2,27
|Netaş Telekomünikasyon
|14,29
|14,54
|-1,72
|Mavi Giyim
|40,90
|41,58
|-1,64
|Ereğli Demir Çelik
|8,06
|8,18
|-1,47
|Vestel
|13,62
|13,82
|-1,45
|Türk Traktör
|60,90
|61,70
|-1,30
|Alarko GMYO
|14,85
|15,03
|-1,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,04
|11,16
|-1,08
|Aksa
|6,50
|6,57
|-1,07
|Çelebi
|86,95
|87,85
|-1,02
|Bizim Mağazaları
|12,64
|12,77
|-1,02
|Akçansa
|7,87
|7,95
|-1,01
|Ülker Bisküvi
|23,66
|23,90
|-1,00
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,02
|6,08
|-0,99
|ASELSAN
|29,28
|29,56
|-0,95
|Vakıflar Bankası
|4,53
|4,57
|-0,88
|Koza Altın
|73,60
|74,20
|-0,81