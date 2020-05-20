İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ NASIL ALINIR?

Öncelikle ikinci el taşıt kredisinin ne olduğundan kısaca bahsedelim. Bankalar taşıt kredisi ürünlerini 0 araçlar için farklı, 2. el araçlar için farklı şartlarla sunarlar. Sıfır araçlar için araç kredisi almak genellikle daha kolaydır. Otomobil kredisi ile ikinci el araç alımlarında araç yaşı sınırlaması ve sıfır araç alımına göre kredi kullandırım oranı farklılığı vardır. Aracın değeri, kasko değerine göre hesaplanır ve kredi buna yönelik olarak verilir.

ZİRAAT BANKASI

Şube sayısına göre Türkiye'nin 1. büyük bankası olan Ziraat Bankası, 81 ilde toplam 1739 şube ile faaliyet göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 8 şubeyle bankacılık hizmeti sunmaktadır. Bankanın müşteri hizmetleri ve çağrı merkezine 444 00 00 numaralı telefonu arayarak ulaşabilir veya online bankacılık ve internet şubesi için www.ziraatbank.com.tr adresini kullanabilirsiniz. EFT ve yurtiçi para transferi işlemlerinde kullanılan banka kodu, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası için 10 olarak tanımlanmıştır. Uluslararası döviz transferi için bankanın SWIFT (BIC) kodu TCZBTR2A şeklindedir.