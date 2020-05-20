Bankaların vadeli mevduat faiz oranları 2020 yılı Mayıs ayında oldukça merak ediliyor. Bankaların mevduat faiz oranları 2020 yılı Mayıs ayında geriledi! Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz indirimi ardından gerileyen banka faizleri, Mayıs'ta yatırımcıya daha az faiz getirisi sundu.

KAMU BANKALARI EN YÜKSEK YÜZDE 9 FAİZ VERİYOR!

Mayıs ayına başlarken kamu bankaları yüzde 8.00– 9.00 bandında mevduat faizi sunuyor. En yüksek mevduat faizi veren kamu bankası ise 2020 Mayıs ayında, yüzde 9 vadeli hesap faizi ile Vakıfbank oluyor.



Bankaların 32 günlük vadeli mevduat oranları faiz oranları listesi şu şekilde;

Burgan Bank bayram öncesi 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde 10.00

Fibabank bayram öncesi 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde 9.00

TEB bayram öncesi 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde 8.50

* Ziraat Bankası 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 8.00

* Halkbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 8.00 (e-mevduat oranı)

Halkbank İnternet Şubesi'nden veya Halkbank Dialog'dan gerçekleştirilecek Vadeli TL mevduat işlemleri kapsamında faiz oranları aşağıdaki gibidir:

VADE 500-25.000 25.001-100.000 100.001-500.000 500.001-2.000.000

28-40 gün 7,50 7,50 8,00 8,00

41-91 gün 7,50 7,50 8,00 8,00

92-180 gün 7,25 7,25 7,75 7,75

181-364 gün 7,00 7,00 7,50 7,50

365-999 gün 6,50 6,50 7,00 7,00

Halkbank İnternet Şubesi'nden veya Halkbank Dialog'dan gerçekleştirilecek Vadeli USD mevduat işlemleri kapsamında faiz oranları aşağıdaki gibidir:

VADE 500-25.000 25.001-250.000 250.001-500.000

28-180 gün 0,25 0,50 0,50

181-364 gün 0,25 0,50 0,50

365-999 gün 0,25 0,50 0,50

Halkbank İnternet Şubesi'nden veya Halkbank Dialog'dan gerçekleştirilecek Vadeli EURO mevduat işlemleri kapsamında faiz oranları aşağıdaki gibidir:

VADE 500-25.000 25.001-250.000 250.001-500.000

28-180 gün 0,10 0,10 0,10

181-364 gün 0,10 0,10 0,10

365-999 gün 0,10 0,10 0,10

Vakıfbank bayram öncesi 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde 8.75

HSBC bayram öncesi 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde 8.50

Şekerbank bayram öncesi 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde 8.25

Garanti Bankası bayram öncesi 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde 8.00

10 BİN TL'NİN EN YÜKSEK AYLIK FAİZ KAZANCI MAYIS'TA DEĞİŞMEDİ!

Mayıs 2020 döneminde en yüksek vadeli mevduat faizi veren banka olan Aktif Bank, N Kolay bono ile 10 bin TL mevduat için aylık yüzde 12.18 brüt faiz kazancı sunuyor. N Kolay bono aylık net faiz kazancı ise yüzde 11.50 olarak yatırımcılara nispeten yüksek mevduat faiz kazancı sunuyor.

10 Bin TL mevduatın aylık faiz kazancı, Mayıs ayında 90.52 TL oluyor. 300 Bin TL mevduatın aylık faizi ise bu dönemde 2 bin 715 lira 54 kuruş olarak hesaplanıyor.