



Birden fazla faiz indirim gerekçesi bulunduğunu ifade eden Gökşen bunları şöyle sıraladı: "TCMB'nin en son Enflasyon Raporu'nda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 7,4'e revize etmesi ve dolayısıyla faiz indirimleri için daha fazla manevra alanının olduğunu ifade etmesi. Kredi faizleri ve para tabanındaki genişlemeye karşın finansal koşullar tarafında sıkılaşma. En son gerçekleştirilen Beklenti Anketinde orta vadeli bekleyişlerde nisan ayında duran iyileşmenin tekrar kendini göstermesi ve beklentilerin hafif de olsa gerilemesi. Son PPK kararında gelecek dönem faiz indirimi kararlarına kapının açık bırakılması. Son dönemde Türk lirasında yaşanan bir miktar geri çekilme."