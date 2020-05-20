



Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,7850'den işlem görüyor.

Yaklaşık 2 haftadır düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, dün swap anlaşmalarına ilişkin haber akışıyla 13 Nisan'dan bu yana en düşük seviye olan 6,7532'ye kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre 1,6 değer kaybıyla 6,7778'den tamamladı.