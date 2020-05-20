Bütçesi az olan vatandaşlar için 30 bin ve 35 bin TL arasındaki 2.el dizel araçlar...

Koronavirüs nedeniyle otomobil fiyatlarında artışlar yaşandı. Bu dönemde dünyaca ünlü birçok otomotiv üreticisi, üretime ara vermek zorunda kaldı. Türkiye'de, sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el araç piyasasına yansımaları da merak konusu oldu. Sahibinden cep yakmayan en ucuz otomobilleri takvim.com.tr'de derledik.

Alfa Romeo 156 1.9 JTD / 2.4 JTD (2000-2002 Model)

Audi A4 1.9 TDI (1995-1996 Model)

Audi A6 2.5 TDI (1997 Model)

BMW 325td / 325tds (1994-1996 Model)

Alfa Romeo 147 1.9 JTD (2002-2003 Model)

BMW 525tds (1993-1997 Model)