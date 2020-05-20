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    Bütçesi az olan vatandaşlar için 30 bin ve 35 bin TL arasındaki 2.el dizel araçlar...

    Sahibinden cep yakmayan en ucuz otomobilleri takvim.com.tr'de derledik. Sıfır araba fiyatlarının artması sonucunda vatandaşlar fiyatı uygun olan otomobillere yönelmiş durumda. Dünyayı kasıp kavuran ölümcül salgın Koronavirüs ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Koronavirüs ile ilgili birçok tedbirler alındı.

    20 Mayıs sahibinden en ucuz ikinci el araba modelleri!

    Koronavirüs nedeniyle otomobil fiyatlarında artışlar yaşandı. Bu dönemde dünyaca ünlü birçok üreticisi, üretime ara vermek zorunda kaldı. 'de, sıfır araç pazarının yanı sıra araç piyasasına yansımaları da merak konusu oldu. Sahibinden cep yakmayan en ucuz otomobilleri takvim.com.tr'de derledik.

    156 1.9 JTD / 2.4 JTD (2000-2002 Model)

    A4 1.9 TDI (1995-1996 Model)

    Audi A6 2.5 TDI (1997 Model)

    325td / 325tds (1994-1996 Model)

    Alfa Romeo 147 1.9 JTD (2002-2003 Model)

    BMW 525tds (1993-1997 Model)

    Haberler Ekonomi Bütçesi az olan vatandaşlar için 30 bin ve 35 bin TL arasındaki 2.el dizel araçlar...
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