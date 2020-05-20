SALGIN MESAJLARI ÖNEM ARZ EDİYOR

Merkez Bankası koronavirüs salgınının ardından sadece bir olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. O da 17 Mart'ta yapıldı. Sonraki toplantılar ise belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilmeye devam ediyor. Son Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve işletmelerin nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamının büyük önem arz ettiği" vurgulanmıştı. Yeni Şafak'ın haberine göre Merkez Bankasının koronavirüs salgınında Türkiye'nin geçtiği normalleşme sürecine vereceği tepki merak ediliyor.

EKONOMİSTLERE GÖRE FAİZ İNDİRİMİ SÜRECEK

Yabancı ekonomistler de, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısında da faiz indirimine devam edeceğini öngörüyor. Ekonomistler, özellikle, dolar/TL'nin tarihi seviyesini gördükten sonra toparlanması, TCMB'nin enflasyon toplantısında belirttiği öngörüler faiz indirim ihtimalini güçlendirdiğini söyledi. TL'deki toparlanmaya dikkati çeken ekonomistler, faiz indirim ihtimalinin güçlendiğini ifade etti. Ekonomistler, indirimin 50-100 baz puan civarında olacağı öngörüsünde bulundu.