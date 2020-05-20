Çalışanlara en az 948 en fazla 1848 lira müjdesi! İkramiye yattı mı? İşte ödeme tarihi

4/D'li sürekli işçi kadrosuna geçen taşeron işçiler ile ilgili güzel haberler geliyor. Bu anlamda 22 Mayıs Cuma günü ikramiyeler hesaplara yatacak. En düşük ilave tediye miktarı 948 TL olacak. Asgari ücrete yüzde 4 toplu iş sözleşmesi dahil. Kamuda çalışan işçilere ve kadroya geçen taşeron işçilere, 1 yılda 52 günlük hizmet karşılığı olarak ek ödeme yapılıyor. Ödemeler 4 eşit taksit şeklinde ve Resmi Gazete'de yayımlanan tarihlerde işçilerin hesabına yatırılıyor. Brüt ücret üzerinden 13 günlük hesaplamalarla yapılan ödemede SGK primi, damga ve gelir vergisi kesintileri düşüldükten sonra kalan tutar vatandaşların hesabına yatırılır.
TEDİYE ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK? HANGİ VERGİLER KESİLİYOR?
Tediye ödemesi brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Mevzuatta belirtilene göre; işçinin ek mesaisi, çocuk zammı, evliliği, ayni yardım ve tatil ücretleri itibara alınmıyor. Brüt maaş üzerinden kesilen vergilerden sonra ücret yatırılıyor.
SGK primine tabi olduğu için yüzde 15 oranında sigorta primi ve yüzde 15 gelir vergisi kesintisi yapılır. Aynı zamanda tediye ödemesinde damga vergisi kesintisi de yapıldıktan sonra ortaya çıkan rakam işçilerin hesabına aktarılıyor.
BELEDİYE İŞÇİLERİ TEDİYE ÖDEMESİ ALMIYOR
Belediye bünyesinde çalışan ve belediye şirketlerine geçirilen işçiler tediye ödemesinden yararlanamıyor. Ödeme yapılmamasının sebebi ise şirketlerin tediye ödemesi zorunluluğunun olmaması. Belediye işçileri de bu ödemeden yararlanmak için talepte bulunuyorlar.
TEDİYE ÖDEMESİ NEDİR? KİMLERE VERİLİR?
Tediye kelime olarak; ikramiye, ek ödenek ve para desteği anlamlarına gelir. Devletin her yıl işçilerin hizmet karşılığı olarak, 52 günden hesaplayıp vergileri düştükten sonra işçilere yaptığı ek ödemedir.
Devlet ve devlete bağlı kurumlarda işçi statüsünde çalışan personeller bu ücretten yararlanabilir.
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan tarihlerde, ödeme işlemi yapılır. 2020 yılına ilişkin tediye ödemelerinin ödeneceği tarihler ise Cumhurbaşkanı tarafından 25 Ocak 2020 tarihinde, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte o tarihler şöyle:
31/01/2020 Kamuda çalışan işçilerin tediye ödemesinin ilk taksitinin ödenmesi
22/05/2020 Kamuda çalışan işçilerin tediye ödemesinin ikinci taksitinin ödenmesi
23/12/2020 Yer altı maden işçilerinin tediye ödemesinin tamamının ödenmesi
Kamuda çalışan ve kadroya geçen taşeron işçilerin tediye ödemelerinin ilk taksiti Resmi Gazete'de yayımlandığı üzere 31 Ocak 2020 tarihinde ödenmişti. Brüt ücret üzerinden 13 günlük hesaplamalarla yapılan ödemenin ikinci taksitinin ise 22 Mayıs 2020 tarihinde yatırılması bekleniyor. Yer altı maden işçilerinin tediye ödemelerinin tamamı ise 23 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.
TAŞERON İŞÇİLER İÇİN 4 ORAN MÜJDESİ GELDİ Mİ?
Ülke genelinde corona virüsle mücadele için çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı. Önceki gün yayımlanan genelgede 60 yaşından büyük kamu personelleri, engelli va hamile personellerin idari izinli sayılacağına yer verildi.
DÜZENLEME YAPILMIŞTI
Gündemden düşmeyen taleplerden biri de taşeronun terfisine ilişkin çalışmaydı. Geçtiğimiz aylarda uygulamaya konulan düzenleme ile birlikte 1 milyondan fazla taşeron işçisinin çalışma şartları, süreleri ve pozisyonları hakkında iyileştirmeye gidilmişti.
Bu noktada işçiler kadro almış iken hali hazırdaki öğrenim durumunu iyileştirmesi durumunda ise yeni pozisyona geçebilecek ve bu geçişe bağlı olarak da maaş artışı olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafında ilgili çalışma başlatılmış olup özellikle ilerleyen günlerde çalışmanın detaylarına ilişkin bilgilerin de açıklanması bekleniyor.
TAŞERON İŞÇİLERİN YAKLAŞIK MAAŞ ZAM ORANLARI
Bu rakamlar ise şunlar;
* Yüzde 15 Zam: 2020 yılı asgari ücret maaş zam oranı
* Yüzde 17.5 Zam: Asgari ücret maaş zam oranı artı refah payı
* Yüzde 12 Zam: 2020 enflasyon oranı beklentisi artı yüzde 4 refah payı
4/D'Lİ İÇİN İKRAMİYE VE EK ÖDEME DÜZENLEMESİ
Kamu kurumlarında çalışan işçilere tediye (takvim.com.tr) ikramiyesi dışında yapılan ödemelerin tutarlarında zam bekleniyor. Öyle ki bu konuda 75 TL bayram ikramiyesi alan işçiler, 100 TL veya biraz daha üzerinde eğitim desteği alıyorlar. Bu iki ödeme konusunda da zam yapılması bekleniyor.
TAŞERON İÇİN KARAR ÇIKTI
Yüzdelik dilim mağduru olan binlerce taşeron işçiyi ilgilendiren karar mahkeme tarafından verildi. Taşeron işçiler tarafından açılan yüzdelik dilim davasında işçiler haklı bulunup geçmişe dönük yüzdelik fark ödemesi yapılması kararı verilmişti.
MAAŞLAR YENİDEN BELİRLENECEK
Emsal kararın tüm taşeronları kapsaması için hükümet olumlu karar verirse taşeron işçilerin maaşları yeniden hesaplanacak. Haziran ayında yapılacak görüşmelerin ikincisinde ise taşeron işçilere zam yapılıp yapılmayacağı masaya yatırılacak. Yüzde 4 zam alan taşeronlar hükümet ile yapılan görüşmelerde bu oranın yükseltilmesini talep edecek.
TAŞERON İŞÇİ NEDİR?
Taşeron işçisi; kamu kurumlarınca yapılan hizmet alım ihalesini kazanan özel sektör firması bünyesinde istihdam edilen, ancak fiilen kamu kurumu işyerinde çalışan ve kamu hizmeti yürüten işçidir.
Kadrolu işçiden en önemli farkı, kadrolu işçinin işvereninin kamu kurumu olması, fakat taşeron işçisinin işvereninin özel sektör şirketi olmasıdır.
Taşeron veya tali işveren; alt ısmarlanan, alt işveren, alt işletici gibi isimlerle de anılan, birçok durumda bir işi veya işin bir kısmını gerçekleştirmek ya da işverenin sözleşmesindeki tüm yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla anlaşma imzalayarak üstlenen diğer yüklenicidir. Taşeronluk sistemi, uzmanlık gerektirmeyen işlerin yapımının başka bir firma tarafından üstlenmesini de ifade eder.
Kamu kurumları, yapmakla yükümlü oldukları hizmetlerini yerine getirmek için insan gücünden faydalanırlar. Taşeron firma sisteminde bir işveren, mal veya hizmetlerini başka bir firmaya yaptırır. Böylelikle işletmeler, kendilerinin yapacağı iş ve hizmeti, aynı işi yapan başka işverenlere yaptırır. Bu hizmeti yürüten firmalara da taşeron firma adı verilir.
İşveren giderlerinin daha az maliyetli olması için genelde işler taşeron firmalara verilir. Asıl işverenler, kıdem tazminatı gibi işçi haklarından muaf olmak için de taşeronlarla çalışmayı tercih eder.
Taşeronluk en fazla inşaat sektöründe yaygındır; inşaatçılar genellikle sıhhi tesisat, elektrik işleri, boyama ve diğer görevleri taşeronlara devreder. Kurumlar asıl işlerini yürütürken, taşeronlara devredilen yemek hizmetleri, makam şoförlüğü, güvenlik faaliyetleri ve genel temizlik faaliyetleri gibi yardımcı işler de asıl işin yapılması / üretilmesi için önemli rol oynar.
Son zamanlarda taşeron terimi daha genel bir anlamda sözleşmeli yapılan her türlü işe atıfta bulunmak için kullanılmaya başlanmıştır.
Bir taşeronun yaptığı iş için en yaygın kullanım alanı yapı işleri ve genellikle inşaat mühendisliği iken, günümüzde taşeronlar için iş fırsatları çok daha geniş bir alana yayılmıştır. Bilişim teknolojileri ve diğer bilişim sektörleri buna örnektir.