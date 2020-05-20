Çalışmadan nasıl emekli olunur? Yeni düzenlemeler ile birlikte ev hanımları da (sigorta başlangıçları olmasa dahi) emekli olabilecekler. Bu bağlamda eşi ile 25 yıl evli kalan dışarıda çalışmayan kadınlar için emeklilik müjdesi var mı? Ev hanımlarına emeklilik için düzenleme geliyor. Ev hanımlarının sayısı ülkemizde oldukça fazla. Aile toplumun en önemli direği durumunda. Aile hayatı için kariyer planlaması yapmayan ve binlerce fedakarlık yapan kadınlara emeklilik fırsatı verilmesi gündemde. Hiç sigorta girişi olmayan kadınlara da SGK prim ödemesi ile emeklilik kapısı açılacak. Doğum borçlanması çalışan kadınlara erken emeklilik sağlarken, çalışmayan kadınlara da fırsat sağlayacak. Peki, hiç sigortası olmayan ev hanımları nasıl emekli olabilir? İşte ev hanımlarına emeklilik fırsatı ile ilgili detaylar....