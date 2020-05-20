Çalışmadan nasıl emekli olunur? Yeni düzenlemeler ile birlikte ev hanımları da (sigorta başlangıçları olmasa dahi) emekli olabilecekler. Bu bağlamda eşi ile 25 yıl evli kalan dışarıda çalışmayan kadınlar için emeklilik müjdesi var mı? Ev hanımlarına emeklilik için düzenleme geliyor. Ev hanımlarının sayısı ülkemizde oldukça fazla. Aile toplumun en önemli direği durumunda. Aile hayatı için kariyer planlaması yapmayan ve binlerce fedakarlık yapan kadınlara emeklilik fırsatı verilmesi gündemde. Hiç sigorta girişi olmayan kadınlara da SGK prim ödemesi ile emeklilik kapısı açılacak. Doğum borçlanması çalışan kadınlara erken emeklilik sağlarken, çalışmayan kadınlara da fırsat sağlayacak. Peki, hiç sigortası olmayan ev hanımları nasıl emekli olabilir? İşte ev hanımlarına emeklilik fırsatı ile ilgili detaylar....
ÇALIŞMAYAN KADINLARA EMEKLİLİK MÜJDESİ
Sigortalı olmayan ev kadınlarının emekli olabilmesi için Meclis'e kanun teklifi verildi. Teklif yasalaşırsa, evliliklerinde en az 25 yılını tamamlayan kadınlar faydalanabilecek. Çalışmayan Kadınların Emekli Olması İçin Meclise Kanun Teklifi Verildi.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK İDDİASI
Son dönemlerde bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde bu konuya dair çok fazla haber yapıldı. Bu haberlerde herhangi bir iş yerinde çalışmayan kadınların 25 yıl evli kalmaları halinde emeklilik elde edecekleri öne sürüldü. Bu düzenlemenin kanun teklifi ile meclise sunulduğu iddia edilirken düzenlemenin onaylanması halinde kadınlara emeklilik hakkı verileceği yansıtıldı.
O ÇALIŞMALAR ÇOK ESKİ
Geçmiş yıllarda bu konuya dair meclise bir düzenleme sunuldu. Ancak o kanun teklifi onaylanmadı. O düzenleme tekliflerinin ardından ise konuya dair yeni çalışmalar yapılmadı.
EV HANIMLARINA BORÇLANMA ŞANSI
Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ev hanımları için TBMM´ye sunulan teklifin yasalaşması halinde, ev hanımlarının "çalışmasa dahi borçlanarak emekli" olabileceğini belirtti.
Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Duman, "Ülkemiz genelinde milyonlarca ev hanımı çalışmadıkları için emekli olamıyor" diye anımsattı ve ekledi:
2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınlar için ise emekli olup tam aylık alabilmeleri için 7.200 gün yani toplamda 20 yıl çalışmaları gerekiyor. Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan ev hanımları ise emeklilik gibi çok önemli bir sosyal haktan yararlanamamış oluyorlar.
YASAYA ONAY BEKLENİYOR
06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler.
YURT DIŞINDA YAŞAYANIN HAKKI VAR
Eğer yasa teklifi 2020 yılında yasalaşırsa 1995 yılı ve öncesinden bu yana evli kalan aynı zamanda 1970 yılı ve öncesinde doğan ev hanımlarının borçlanarak hemen emekli olabileceğine dikkat çeken Duman, yasalarımıza göre yurt dışında gurbetçi olarak ikamet eden Türk vatandaşı her kadının borçlanma yapmasına imkan varken, ülkemizde yaşayan kadınların da bu düzenlemeyi uzun zamandır beklediğini belirtti ve şu bilgileri verdi:
Günümüz koşullarında kadınların hizmet olarak borçlanabilecekleri iki farklı yöntem bulunmaktadır. İlki analık borçlanması olarak en fazla 2.160 gündür diğeri ise yurt dışında çalışılan yada ikamet edilen sürelerdir.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
İsteğe bağlı sigortadan ev hanımlarının faydalanabilmesi için bazı şartları yerine getiriyor olması gerekir. Bu şartlar;
Sigortalı olarak herhangi bir yerde çalışmamak,
Malullük ve yaşlılık aylığı almamak,
18 yaşından büyük olmak,
Herhangi bir gelire sahip olmamaktır.
EV HANIMLARI NASIL EMEKLİ OLACAK?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yasa tasarısı kapsamında ev hanımları çalışmasa dahi borçlanarak emekli olabilecek. Kadınların borçlanarak emekli olabilmesi için doğum borçlanması ve yurt dışında ikamet edilen veya çalışan sürenin borçlanılması olarak belirlenmiştir. Çalışmayan kadın, daha önce hiç sigortası yapılmadığı ve sigorta primi ödenmediği için sigorta primlerini kendisi ödemesi gerekiyor. Prim ödemelerinin her ay düzenli şekilde SGK'ya ödenmesi, ödemeler tamamlandığında da emeklilik işlemlerinin yapılacağı kişiye hatırlatılır. Çalışmayan kadın, SGK prim borçlarını ödeyerek emekli aylığını almaya başlar.