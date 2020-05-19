İlk defa çalışmaya 9 Eylül 1999 ile 8 Mart 2001 tarihleri arasında başlayanların emeklilik yaşları bir anda 58'den 60'a çıktı. Askerliğini işe girmeden önce yapan ve söz konusu tarihler arasında işe girenler, askerlik borçlanması yaparak emeklilik yaşını 2 yıl öne çekebilir. Erken emeklilik için hem kadınların hem de erkeklerin yararlanabildiği farklı durumlar bulunmakta olup bunlardan ilki kadınlar için doğum ve çocuk, erkekler için ise askerlik olarak yer alıyor. Burada doğum için kadın çalışanlara 3 çocuğa kadar borçlanmayla 2160 gün yani 6 yıl kazandırmakta olup 3 çocuğu olan bir anne 6 yıl erken emekli olabiliyor. İşte sigortalılık süresine göre SGK, SSK ve Bağkur erken emeklilik rehberi...
Sigortalılık Süresine Göre Rehber
23 Aralık 1970 doğumlu olan Kasım 1993 tarihinde askere giden birisi 1 Şubat 1996 tarihinde sigortalı olarak işe başlarsa ve 6000 gün sigortalı süresi olan bir kişi askerlik borçlanması yapmazsa, 23.12.2026 tarihinde emekli olabilirken 1 günlük borçlanma ile yani 98,1 TL * % 32 = 31,39 TL ödeyerek 23.12.2024 tarihinde emekli olabilmektedir. Yani askerliğe başlama tarihi sigorta başlangıcı olarak hesaplanma yapıldığı için borçlanma halinde 2 yıllık bir kazanç sağlanabilmektedir.
Borçlanma ile Emeklilik
Erken emeklilik için hem kadınların hem de erkeklerin yararlanabildiği farklı durumlar bulunmakta olup bunlardan ilki kadınlar için doğum ve çocuk, erkekler için ise askerlik olarak yer alıyor. Burada doğum için kadın çalışanlara 3 çocuğa kadar borçlanmayla 2160 gün yani 6 yıl kazandırmakta olup 3 çocuğu olan bir anne 6 yıl erken emekli olabiliyor. Aynı şekilde askerlikte ise en az 1 yaş önce emeklilik elde edilebiliyor.
Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğren
Yoğun stres ve tempoda uzun yıllardır sürdürdüğünüz çalışma hayatınızda herkeste olduğu gibi sizin de doğal olarak en büyük arzunuz rahat ve yaşam kalitesi yüksek bir emeklilik hayatıdır. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. Böylelikle emeklilik hayatınızdaki koşulları değiştirebilecek adımlar geç kalmadan atabilirsiniz. Ne zaman emekli olabileceğinizi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı üzerinde hizmete sunduğu "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz.
SGK Ne Zaman Emekli Olabilirim Sorgulama Nasıl Yapılır?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ancak ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarında alacağınız sonuçlar ile SGK resmi verileri arasında farklılık olabileceğinden, kesin sonuç olmadığına dikkat etmelisiniz. Yine de buradan yapacağınız sorgulamalarda emeklilik tarihinizi kolayca hesaplayabilmeniz mümkündür.
• SGK ne zaman olabilirim uygulamasına ulaşarak, emeklilik tarihi sorgulamanızı yapabilmek için "e.sgk.gov.tr" adresine erişim sağlamalısınız.
• E-SGK sayfasında "Vatandaş" kategorisine giriş yapmalısınız.
• Vatandaş kategorisinde yer alan e-hizmetler arasında sigortalılık durumunuza göre 4A/4B/4C ne zaman emekli olabilirim uygulamalarından sizin için uygun olanını seçmelisiniz.
1999'DAN SONRA İŞE GİRENLER 3600 GÜN İLE EMEKLİ OLAMAZ
Soru: Eşim 18.06.2006 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başladı. Doğum tarihi 31.07.1985.
4/a'dan yatırılan prim gün sayısı 1787. Evlendikten sonra 1620 gün isteğe bağlı sigorta primi ödedik. Fakat geçen sene mayıs ayında isteğe bağlı sigortayı durdurmak zorunda kaldım. Bu arada eşim 2015'te doğum yaptı. Sizce bu durumda nasıl hareket etmeliyiz? Eşim, 3600 günü doldurduktan sonra emeklilik yaşını beklerken sağlık hizmetlerinden kendi sigortası üzerinden yararlanabilir mi? (Çağlayan Karatay)
Yanıt: Çağlayan Bey, eşiniz BAĞ-KUR'dan 9000 prim günüyle 58 yaşında, 5400 prim günüyle de 60 yaşında emekli olabilir. SSK'dan ise 7000 prim günüyle ya da 4500 prim günü + 25 yıl sigortalılık koşulunu yerine getirerek 58 yaşında emekli olabilir. Eğer 4/a'lı bir işte çalışmayı düşünmüyorsa, bu koşullar altında en iyi seçenek BAĞ-KUR statüsündeki 5400 prim gününü doldurmak kalıyor.
Doğum borçlanması, doğumdan sonraki herhangi bir işte çalışmadığı veya isteğe bağlı sigorta primi ödemediği 2 yıla kadar süreler için yapılabilir.
3600 prim günü ile emeklilik 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlamış olanlara tanınan bir haktır. Eşiniz 2006 yılında ilk defa çalışmaya başladığı için, 3600 gün ile emeklilik hakkından yararlanması söz konusu değil.
İsteğe bağlı sigorta primi ödeyerek toplam prim gününü 5400'e tamamladığı takdirde, 60 yaşında emekli olabilir.
Prim gününü tamamladıktan sonra emeklilik yaşını bekleyinceye kadar sağlık hizmetlerinden kendi sigortası üzerinden yararlanamaz. Sizin çalışmanızdan dolayı sigortanız var ise veya emekli iseniz sizin üzerinizden sağlık hizmeti alabilir. Aksi takdirde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için ayda 76.75 TL genel sağlık sigortası (GSS) primi ödersiniz. Prim ödeme gücünüz yok ise gelir testi isteyebilirsiniz. Gelir testinde hane içindeki fert başına gelir brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az ise prim ödemekten kurtulursunuz.
2000'DE İŞE GİRENLERİN ASKERLİK BORÇLANMASI AVANTAJI
Soru: 14 Eylül 1972 doğumluyum. Ticaret lisesinde okuduğumdan 1989 yılında sigorta başlangıcım var. Normal sigortam 2000 yılı ocak ayında başladı, 5800 prim günüm bulunuyor. 1993 yılında 18 ay askerlik yaptım. Askerlik borçlanması yapıp, ne zaman emekli olabilirim? (Yılmaz Yaman)
Yanıt: Yılmaz Bey, normalde işe giriş tarihiniz itibarıyla 7200 prim günüyle 60 yaşa tabisiniz. Ancak, askerliğinizi işe girmeden önce yapmış olduğunuz için askerlik borçlanması size büyük avantaj sağlar. 442 gün askerlik borçlanması yaptığınız takdirde 5975 prim günüyle 58 yaşında emekli olabilirsiniz. Askerlik borçlanması herkes için 2 yıl erken emeklilik imkanı vermiyor. Fakat, ilk defa çalışmaya sizin gibi 2000 yılında başlayanlar vatani görevlerini de işe girmeden önce yapmışlar ise askerlik borçlanması sayesinde iki yıl erken emekli olma şansı elde ediyor.
Bunu biraz açmak istiyorum. 9 Eylül 1999 ile 8 Mart 2001 tarihinde ilk defa sigortalı çalışmaya başlayanlar, şanssız kuşağı oluşturuyor. Çünkü bunların emeklilik yaşı bir anda 58'den 60'a çıktı. Ancak, işe girmeden önce askerliğini yapıp söz konusu tarihler arasında işe girenler 1 gün ile 540 gün arasında askerlik borçlanması yaptıklarında emeklilik yaşını iki yıl öne çekebiliyor.
Prim günü konusunda zaten sıkıntınız görünmüyor ama askerlik borçlanması size iki yıl daha erken emeklilik hakkı verir. Askerlik borçlanmasını dilediğiniz zaman yapabilirsiniz ancak tavsiyem yılın sonlarına doğru yapmanız. Çünkü her yıl 1 Ocak'ta asgari ücrette artış yapıldığından, yılın son aylarında borçlanma yaparsanız, asgari ücrete endeksli olan prim artışından etkilenmezsiniz.
EĞİŞİKLİK EMEKLİ AYLIĞINI NASIL ETKİLİYOR?
Soru: 1998 yılında çalışmaya başladım. Primlerim 2009 yılına kadar asgari ücretten yatırıldı, sonrasında ise kademeli olarak arttı. Şu an brüt 5300 TL üzerinden prim ödüyorum. Prim gün sayım dolunca çalışmaya devam etsem ve her sene 500 lira artırarak 8 yıl çalışsam emekli maaşıma faydası olur mu? Günümüze uyarlarsak ortalama ne kadar aylık alabilirim? (Salih Tokay)
Yanıt: Salih Bey, en son söyleyeceğimi başından söyleyeyim. Elbette ne kadar yüksek kazanç üzerinden prim yatırırsanız emekli aylığınıza o kadar faydası olur. Ne kadar emekli aylığı bağlanacağını bugünden kestirmek ise mümkün değil. Çünkü bağlanacak emekli aylığının belirlenmesinde gelecek yıllarda ekonomideki büyüme performansı da belirleyici.
Sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklikler, her defasında emekli aylıklarını aşağı çekti. Bu değişikliklerin emekli aylıklarına etkisini, son brüt ücretiniz üzerinden anlatayım. 2000-2008 arasındaki aylık bağlama oranı (ABO) aynen devam etseydi 25 yıl çalışmanıza karşılık 5300 liralık prime esas kazancınızın yüzde 65'i oranında, yani 3 bin 445 lira emekli aylığı bağlanacaktı. 2008 yılında yapılan değişiklik ile 25 yıl çalışanlarda ABO yüzde 50'ye çekildiği için, sadece aylık bağlama oranı dolayısıyla alabileceğiniz maaş 2 bin 650 liraya düşecek.
Güncelleme katsayısı da emekli aylığının miktarını önemli ölçüde etkiliyor. 2000-2008 arasındaki dönemde milli gelirdeki artışın yüzde 100'ü prime esas kazançların güncellenmesine etki ederken, 2008'den sonra milli gelirdeki artışın yüzde 30'u dikkate alınmaya başladı. Yani, milli gelir yıllık yüzde 8 arttığında 2008 öncesinde bu artışın tamamı güncelleme katsayısında dikkate alınırken, 2008 sonrasında 2.4 puanlık kısmı dikkate alınıyor.
Diğer taraftan, prim gününü doldurduktan sonra emekli aylığının düşmesi sizin için söz konusu değil. Bu durum daha çok, 2000 öncesinde uzun süre çalışması olanlar için geçerli. Çalıştığınız her yıl için aylık bağlama oranınızın 2 puan artacak olması da emekli aylığınıza olumlu yansıyacaktır. Bu nedenle "prim günümü doldurdum" diye çalışmayı bırakmak yerine, imkanınız var ise yaşı dolduruncaya kadar çalışmak emekli aylığınızı artırır.
2008'DEN SONRA BİRDEN FAZLA STATÜDE ÇALIŞANLARIN DURUMU
Soru: Ben sigortalı bir işte çalışmaktayım fakat eşim evkadını. Ona da sigorta yaptırmak istiyorum. Bunun için ne yapmalıyım? (Orhan O.)
Yanıt: Eşiniz fiilen bir işte çalışmıyorsa size en yakın sosyal güvenlik merkezine veya sosyal güvenlik il müdürlüğüne giderek isteğe bağlı sigorta yaptırmak istediğinizi söyleyebilirsiniz.
SSK'dan 20 yıl prim ödeyerek; isteğe bağlı sigortalı olarak ise BAĞ-KUR statüsünde 25 yıl prim ödeyerek emeklilik hakkı elde eder. SSK'dan emekli olabilmesi için en az 10 yıl fiilen bir işte hizmet akdi ile çalışması gerekir. Çünkü, 2008'den sonra işe girenler birden fazla statüde çalışmaları var ise en çok hangi statüde çalışmışlar ise o statüde emekli olabiliyor.