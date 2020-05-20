Ziraat Bankası konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi Ramazan Bayramı öncesi en fazla merak edilenler arasına girmiş durumda. Bu bağlamda

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama ile kredi faizlerinde düşüş yaşanacağı beklentisi artmış oldu. Merkez Bankası beklenti anketi sonuçlarına göre faiz oranlarında bir puanlık düşüş yaşanması bekleniyor.

ZİRAAT BANKASI 0.49 FAİZ ORANI HESAPLAMA

Ziraat Bankası'nın başlatmış olduğu TOKİ sosyal konut kampanyası kapsamında 100 bin TL tutarında kredi kullanacak vatandaşlar için kredi taksit ve geri ödeme hesaplaması şu şekilde yapılabilmektedir: Ziraat Bankası'nın kurumsal internet sayfası üzerinden paylaşılan konut kredisi hesaplama aracına göre bankadan yüzde 0.49 faiz oranı avantajıyla konut kredisi kullanan vatandaşlar, 240 ay vade seçeneğini tercih ettiklerinde aylık 709 TL tutarındaki taksitlerle borçlarını ödeyebiliyor. Öte yandan Ziraat Bankası'ndan 150 bin TL'lik TOKİ sosyal konut kredisi kullanımlarında ise vatandaşlar yine 240 ay vade seçeneğinde aylık 1064 TL'lik kredi taksiti ödeyerek konut kredisi kullanma imkanından yararlanabilmektedir.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Konut: 0,94

Araç: 0,96

Tüketici: 1.05

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI HESAPLAMA

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI HESAPLAMA

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI HESAPLAMA

Örnek verecek olursak ekeceğiniz krediye göre ödeyeceğiniz tutarlar;

0,79 faiz oranlı

Kredi: 100.000 TL

Vade: 120 ay Aylık ödeme: 1292,88 TL Toplam geri ödeme tutarı ise : 155.145,70 TL olacak.

Ziraat Bankası 0,49 Faiz oranlı TOKİ Kredisi Hesaplama

Ziraat bankası 2020 yılından itibaren hayata geçirilen TOKİ 100.000 Sosyal konut projesinin satışlarında 0,49 faiz oranları ile Toki den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın finansman ihtiyaçlarını karşılıyor. Toki den ev sahibi olmak isteyenlere özel 180 ay, 216 ay ve 240 ay vadelerde 0,49 faiz oranları ile konut kredisi verecek olan Ziraat bankasının kredi hesaplamasını yapacak olursak; uzun vadede vatandaşlarımızı cebinden çıkacak olan toplam ödeme tutarını da gözlemleyebilirsiniz.

Kısaca 3+1 ve 2,+1 konutlarda 180 ay, 216 ay ve 240 ay vadelerde ödeme planları üzerinden 0,49 faizli konut kredisi hesaplamalarını yapacak olursak;

150.000 TL tutarında % 0,49 faizli Toki kredisinin 240 ay vadede aylık taksit ödemesi 1.064,29 TL olacak.

150 bin TL 240 ay vadeli Toki Kredisi Hesaplaması

100.000 TL tutarında % 0,49 faiz oranlı 180 ay vadeli Toki kredisinin aylık taksit tutarı 837,40 TL' dir

100.000 TL 180 ay % 0,49 faiz oranlı Toki Kredisi Aylık Ödeme Tutarı

150.000 TL tutarında 216 ay vadeli konut kredisini %0,49 faiz oranı ile alırsanız aylık taksit tutarı 1.127,14 TL toplam ödemesi 243.462,82 TL olacaktır.

KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?

Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır. Aksi takdirde konut kredisi başvurunuz onaylanmaz. Çünkü bankalar verdikleri kredi karşılığında evi ipotek altına alırlar. Bu şartla müşteriye kredi verirler. Bankalar kredi miktarını evin belirlenen fiyatının %80'i olarak belirlemiştir. Yani asla alacağınız evin fiyatının tamamını kredi olarak çekemezsiniz. Zaten konut kredisi verileceği zaman ekspertiz eşliğinde evin değeri banka tarafından hesaplanır. Verilecek kredi miktarı da o zaman belirlenir. Diğer bir en önemli şart kredi başvurusu yapan kişinin kredi notunun iyi bir düzeyde olmasıdır. Çünkü bankaların başvuran kişiler hakkında ilk başta dikkat ettikleri nokta kredi notudur.