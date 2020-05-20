Van Eck Absolute Return Advisers Corp. portföy yöneticisi ve altın stratejisti Joe Foster, gelecek birkaç yılda enflasyonist bir döngü olması ya da öngörülmedik bir en kötü durum senaryosunun gerçekleşmesi halinde altında yükseliş bekliyor. Foster, söz konusu koşullar altında ons altının gelecek on iki ay içerisinde 2 bin doları görebileceği ve çok daha yüksek seviyelerde işlem görmesinin beklendiğini belirtti.



Çarşamba günkü bir internet yayınında konuşan Foster, "Altın pandemi şokundan dolayı V şeklinde bir toparlanma kaydetti" dedi.

Foster'a göre dört ana sistemik risk altını destekleyebilir: