Özgün, Türkiye'nin salgın sürecinde sağlık sistemi açısından çok başarılı bir sınav verdiğini kaydederek, "İlerleyen aylarda Türkiye, fırsatlarıyla ve salgına karşı verdiği başarılı çalışma ile yabancılar açısından yine tercih edilen ülke olacak. Hatta daha da fazla insanın talebinin olduğunu göreceğiz." dedi.

FAİZLER DÜŞÜNCE ERTELENEN ALIMLARLA SEKTÖR HAREKETLENİR

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa da konut kredilerinde psikolojik sınırın yüzde 1 olduğunu belirterek, rakamlar bu oranın altına düşer düşmez ertelenen alımların harekete geçtiğini söyledi.