



Suudi Arabistan milli gelirinin yüzde 8'ini silahlanmaya ayırıyor. 2019'da milli gelirlerine oranla silah harcamaları ise şöyle; Suudi Arabistan yüzde 8 (62 milyar dolar), Rusya yüzde 3,9 (65,1 milyar dolar), ABD yüzde 3,4 (732 milyar dolar), Hindistan yüzde 2,4 (71,1 milyar dolar), Çin yüzde 1,9 (261 milyar dolar).

Dünyanın 5. büyük silah alıcısı Suudiler, başta İngiltere ve ABD'den silah ve askeri eğitim satın alıyor. Birleşik Arap Emirliklerinde ise harcamalarına dair verileri paylaşmadığı için etkinin ne kadar büyük olacağı kestirilemiyor. Körfez ülkelerinin gelirlerinin azalması mevcut anlaşmalarla ilgili de soru işaretleri yaratıyor.