İŞKUR tarafından personel alım ilanları açıklanmaya devam ediyor. Bu anlamda vasıflı ve vasıfsız binlerce personel alımı yapılacak.
Türkiye'de normalleşme sürecinin konuşulduğu bugünlerde iş arayanlar için İŞKUR üzerinden yeni personel alım ilanları yayımlandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden en az ilköğretim mezunu 15 bin personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları açıklandı.
İŞKUR İŞ İLANLARINDA YAYINLANAN PERSONEL ALIMLARINA EN FAZLA PERSONEL ARANAN MESLEKLER
İŞKUR iş ilanlarında en fazla personel aranan meslekler şöyle:
MeslekAçık İş Sayısı
Beden İşçisi (Genel)2649
Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret)605
Satış Danışmanı / Uzmanı356
Kasiyer315
Ön Muhasebeci291
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi277
Paketleme işçisi271
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı263
Temizlik Görevlisi257
Makineci (Dikiş)249
Reyon Görevlisi206
Elektrik Teknisyeni153
Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı148
Şoför-Yük Taşıma148
Forklift Operatörü144
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)129
Ambar/Depo Görevlisi115
CNC Torna Tezgahı Operatörü114
Konfeksiyon İşçisi112
Elektrikçi (Genel)111
Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi102
Kurye101
Garson (Servis Elemanı)100
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı96
Mutfak Görevlisi94
Endüstriyel Mekanik Teknisyeni90
Güvenlik Görevlisi90
Makine Mühendisi90
Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma)89
Kalite Kontrolcü87
Çağrı Merkezi Elemanı83
Aşçı82
Tır-Çekici Şoförü81
Mekanik Bakım Onarımcısı80
Büro Memuru (Genel)74
Beden İşçisi (Temizlik)70
Muhasebe Meslek Elemanı68
CNC Freze Tezgahı Operatörü67
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı66
Metal Mamuller Montaj İşçisi66
Muhasebeci63
Pazarlamacı62
Ziraat Mühendisi57
İmal İşçisi55
Piliç Kesim ve İşleme Elemanı51
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)50
Düz Dokuma Kumaş İşçisi50
Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü)50
Ticaret Sekreteri50
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)49
Düz Dikiş Makineci49
Bahçıvan47
Depo Sevkiyat Sorumlusu47
Kasap47
Makine Montaj İşçisi47
Gıda Mühendisi45
Mermer İşçisi44
Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş43
Dokuma Konfeksiyon Makineci42
Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )40
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı39
CNC Programcısı39
Kamyon Şoförü39
Müşteri Temsilcisi39
Satış Temsilcisi / Plasiyer39
Sekreter39
Makine Montajcısı38
Makine Bakımcı37
Dökümcü (Metal)36
Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi36
Hemşire36
İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)36
Medikal Maske İmal İşçisi36
Otomotiv Boya İşçisi36
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)36
Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü36
Bisküvi İmalat İşçisi35
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)35
Lojistik Elemanı35
Depo İşçisi (Elleçleme)34
Elektrik-Elektronik Teknisyeni34
Perakende Satış Elemanı (Gıda)34
Ambalajcı (El İle)33
Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün)33
Beden İşçisi (İnşaat)32
Makine Teknikeri31
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı31
Ahşap Mobilya İmalat Ustası30
Boyacı-Metal30
Bulaşıkçı (Stevard)30
Çaycı30
Çelik Kaynakçısı30
Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı30
Elektronik Montörü (Genel)30
E-Ticaret Meslek Elemanı30
Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri / Karma Çiftçilik30
Marangoz30
Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)30
Turizm Ve Otelcilik Elemanı30
Elektrik-Elektronik Mühendisi29
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)29
Büro İşçisi28
Teknik Ressam28
Gıda Teknikeri27
Kalite Kontrolcü-Tekstil27
Üniversal Torna Tezgahı Operatörü27
Ahşap Mobilya İmalatçısı26
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)26
Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası26
Aşçı Yardımcısı25
Çay Teknolojisi Teknisyeni25
Manav25
Meyve Sebze Ayıklama İşçisi25
Paketleme İşçisi (Gıda)25
Sevkiyat Görevlisi25
Torba Ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi24
Sıhhi Tesisatçı23
CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü22
Elektronik Su Sayaç Tamir İşçisi22
CNC Plazma Kesim Operatörü21
Dikim İşçisi (Bahçecilik)21
Elektronik Teknisyeni21
Geçici Personel21
Mobilya Montajcısı21
Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri20
Bayan Kuaförü20
Bilgisayar Programcısı20
Diğer Mobilya İşçileri20
Elektronik Teknolojisi Teknikeri20
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı20
İşaretçi/Sapancı20
Kablo İmal Makinesi Operatörü20
Kalite Kontrol Sorumlusu20
Mobilya Döşeme İşçisi20
Montaj İşçisi (Havalı Tornavida)20
Vinç Operatörü20
Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi19
Kimya Mühendisi19
Kimyager19
Betonarmeci18
İnşaat Mühendisi18
Pres Tezgahı Operatörü (Kesim)18
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)18
Süthane/ Mandıra İşçisi18
CNC Lazerle Kesme Operatörü17
Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü17
Elektrik Teknikeri17
Endüstri Mühendisi17
Grafik Tasarımcısı17
İthalat-İhracat Sorumlusu17
Otomotiv Elektrikçisi17
Otomotiv Montaj İşçisi17
Teknik Servis Elemanı17
Grafiker16
Yufka Ustası16
Bilgisayar Mühendisi15
Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni15
Demirciler, Şahmerdancılar Ve Pres Operatörleri15
Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)15
Terzi15
Yağ Dolum Makinesi Operatörü15
Bekçi14
Depo Görevlisi (Gıda)14
Diğer Elektrik Tesisatçıları14
Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı14
Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü14
Elektrik Mühendisi14
Metal Sac İşleme İşçisi14
Muhasebe Yardımcı Elemanı14
Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı14
Plastik Mamuller Montaj İşçisi14
Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle)13
İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C)13
Mobilya Döşeme Ustası13
Mobilyacı13
Pazarlama Sorumlusu13
Prefabrik Yapı Montaj İşçisi13
Yazılım Geliştiricisi13
Alüminyum Doğramacı12
Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı12
Dış Ticaret Meslek Elemanı12
İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı12
Kapalı Depo Görevlisi12
Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı12
Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi12
NC/CNC Tezgah Operatörü12
Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder)12
Veteriner Hekim12
Ağaç Palet İmalatçısı11
Beton Transmikser Operatörü11
Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik11
Demir Doğramacı11
Elektrik malzemesi montaj işçisi11
Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri11
Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)11
Kablo Montaj İşçisi11
Kalite Kontrolcü (Metal)11
Kargo Takip Görevlisi11
Motosikletli Kurye11
Muhasebe Uzmanı11
Okul Öncesi Öğretmeni11
Oto Yıkama Elemanı11
Otomotiv Boya Ustası11
Örgü Makinası Operatörü11
Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı11
Süt Ve Süt Ürünleri Satış Elemanı11
Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Elemanı11
Web Tasarımcısı11
Bilgi Teknoloji Danışmanı10
Diğer Sağlık Personeli10
Dokuma Operatörü/Teknisyeni10
Engelli Bakıcısı10
Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller10
Güvenlik Görevlisi (Silahsız)10
Kablo Gruplama İşçisi10
Mekaniker-Yüksek Fırın, Çelikhane,haddehane Ve Yardımcı Tesisler10
Mimar10
Open End Makinesi Operatörü10
Ortacı/Ayakçı (Tekstil)10
Su Ürünleri Gıda İşleme İşçisi10
Şoför (Yolcu Taşıma)10
Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri)10
Taş Yontma İşçisi10
Tel Büküm Elemanı10
Tel Çekme İşçisi (Makine İle)10
Turşucu10
Yaş Boya Ustası/Operatörü10
Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı10
Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma - Haberleşme - Güvenlik),10
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği9
Diğer Elektrik Teknisyenleri9
Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı9
İnsan Kaynakları Uzmanı9
İnşaat Teknolojisi Teknikeri9
İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı9
Kapıcı9
Kapıcı-Kaloriferci9
Kaynak Operatörü9
Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü9
Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil9
Beton Pompa-Püskürtme Operatörü8
Beton Santral Operatörü8
Bilgi İşlem Destek Elemanı8
Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri8
Diğer Kimyasal İşlemciler Ve İlgili İşçiler8
Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri8
Elektrostatik Boya Operatörü8
İngilizce Öğretmeni8
İnşaat Ustası8
Makarna Paketleme İşçisi8
Market Elemanı8
Meydancı - imalat8
Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)8
Plastik Enjeksiyon Sorumlusu8
Proses İşçisi8
Sıvı Dolum Makinesi Operatörü8
Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat8
Sigortacılık Meslek Elemanı8
Tesviyeci8
Veri Giriş Elemanı8
Asansör Bakım ve Onarım Ustası7
Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü7
Boru Kaynakçısı7
CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü7
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