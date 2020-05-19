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    • 18.06.2020 16:28
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    güncel iş ilanları yayımlandı! Vasıflı vasıfsız binlerce personel alınacak!

    Kamu ve özel kurumlar tarafından yayımlanan deneyimli deneyimsiz personel alım ilanında adayların en son başvuru yapacağı tarih de açıklandı. iş ilanı detayları haberimizde... İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir.

    İŞKUR güncel iş ilanları yayımlandı! Vasıflı vasıfsız 15 bin personel alımı...

    tarafından personel alım ilanları açıklanmaya devam ediyor. Bu anlamda vasıflı ve vasıfsız binlerce personel alımı yapılacak.
    Türkiye'de normalleşme sürecinin konuşulduğu bugünlerde iş arayanlar için İŞKUR üzerinden yeni personel alım ilanları yayımlandı. (İŞKUR) üzerinden en az ilköğretim mezunu 15 bin personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları açıklandı.

    İŞKUR İŞ İLANLARINDA YAYINLANAN PERSONEL ALIMLARINA EN FAZLA PERSONEL ARANAN MESLEKLER

    İŞKUR iş ilanlarında en fazla personel aranan meslekler şöyle:

    MeslekAçık İş Sayısı

    Beden İşçisi (Genel)2649

    Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret)605

    Satış Danışmanı / Uzmanı356

    Kasiyer315

    Ön Muhasebeci291

    Müşteri Temsilcisi277

    Paketleme işçisi271

    Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı263

    Temizlik Görevlisi257

    Makineci (Dikiş)249

    Reyon Görevlisi206

    Elektrik Teknisyeni153

    Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı148

    Şoför-Yük Taşıma148

    Forklift Operatörü144

    Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)129

    Ambar/115

    CNC Operatörü114

    Konfeksiyon İşçisi112

    Elektrikçi (Genel)111

    Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi102

    Kurye101

    Garson (Servis Elemanı)100

    Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı96

    Mutfak Görevlisi94

    Endüstriyel Mekanik Teknisyeni90

    Güvenlik Görevlisi90

    Makine Mühendisi90

    Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma)89

    Kalite Kontrolcü87

    Çağrı Merkezi Elemanı83

    Aşçı82

    Tır-Çekici Şoförü81

    Mekanik Bakım Onarımcısı80

    Büro Memuru (Genel)74

    Beden İşçisi (Temizlik)70

    Muhasebe Meslek Elemanı68

    CNC Freze Tezgahı Operatörü67

    Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı66

    Metal Mamuller Montaj İşçisi66

    Muhasebeci63

    Pazarlamacı62

    Ziraat Mühendisi57

    İmal İşçisi55

    Piliç Kesim ve İşleme Elemanı51

    Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)50

    Düz Dokuma Kumaş İşçisi50

    Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü)50

    Ticaret Sekreteri50

    Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)49

    Düz Dikiş Makineci49

    Bahçıvan47

    Depo Sevkiyat Sorumlusu47

    Kasap47

    Makine Montaj İşçisi47

    Gıda Mühendisi45

    Mermer İşçisi44

    Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş43

    Dokuma Konfeksiyon Makineci42

    Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )40

    Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı39

    CNC Programcısı39

    Kamyon Şoförü39

    Müşteri Temsilcisi39

    Satış Temsilcisi / Plasiyer39

    Sekreter39

    Makine Montajcısı38

    cı37

    Dökümcü (Metal)36

    Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi36

    Hemşire36

    İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)36

    Medikal Maske İmal İşçisi36

    Otomotiv Boya İşçisi36

    Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)36

    Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü36

    Bisküvi İmalat İşçisi35

    Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)35

    Lojistik Elemanı35

    Depo İşçisi (Elleçleme)34

    Elektrik-Elektronik Teknisyeni34

    Perakende Satış Elemanı (Gıda)34

    Ambalajcı (El İle)33

    Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün)33

    Beden İşçisi (İnşaat)32

    Makine Teknikeri31

    Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı31

    Ahşap Mobilya İmalat Ustası30

    Boyacı-Metal30

    Bulaşıkçı (Stevard)30

    Çaycı30

    Çelik Kaynakçısı30

    Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı30

    Elektronik Montörü (Genel)30

    E-Ticaret Meslek Elemanı30

    Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri / Karma Çiftçilik30

    Marangoz30

    Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)30

    Turizm Ve Otelcilik Elemanı30

    Elektrik-Elektronik Mühendisi29

    Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)29

    Büro İşçisi28

    Teknik Ressam28

    Gıda Teknikeri27

    Kalite Kontrolcü-Tekstil27

    Üniversal Torna Tezgahı Operatörü27

    Ahşap Mobilya İmalatçısı26

    Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)26

    Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası26

    Aşçı Yardımcısı25

    Çay Teknolojisi Teknisyeni25

    Manav25

    Meyve Sebze Ayıklama İşçisi25

    Paketleme İşçisi (Gıda)25

    Sevkiyat Görevlisi25

    Torba Ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi24

    Sıhhi Tesisatçı23

    CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü22

    Elektronik Su Sayaç Tamir İşçisi22

    CNC Plazma Kesim Operatörü21

    Dikim İşçisi (Bahçecilik)21

    Elektronik Teknisyeni21

    Geçici Personel21

    Mobilya Montajcısı21

    Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri20

    Bayan Kuaförü20

    Bilgisayar Programcısı20

    Diğer Mobilya İşçileri20

    20

    Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı20

    İşaretçi/Sapancı20

    Kablo İmal Makinesi Operatörü20

    Kalite Kontrol Sorumlusu20

    Mobilya Döşeme İşçisi20

    Montaj İşçisi (Havalı Tornavida)20

    Vinç Operatörü20

    Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi19

    Kimya Mühendisi19

    Kimyager19

    Betonarmeci18

    İnşaat Mühendisi18

    Pres Tezgahı Operatörü (Kesim)18

    Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)18

    Süthane/ Mandıra İşçisi18

    CNC Lazerle Kesme Operatörü17

    Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü17

    Elektrik Teknikeri17

    Endüstri Mühendisi17

    Grafik Tasarımcısı17

    İthalat-İhracat Sorumlusu17

    Otomotiv Elektrikçisi17

    Otomotiv Montaj İşçisi17

    Teknik Servis Elemanı17

    Grafiker16

    Yufka Ustası16

    Bilgisayar Mühendisi15

    Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni15

    Demirciler, Şahmerdancılar Ve Pres Operatörleri15

    Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)15

    Terzi15

    Yağ Dolum Makinesi Operatörü15

    Bekçi14

    Depo Görevlisi (Gıda)14

    Diğer Elektrik Tesisatçıları14

    Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı14

    Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü14

    Elektrik Mühendisi14

    Metal Sac İşleme İşçisi14

    Muhasebe Yardımcı Elemanı14

    Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı14

    Plastik Mamuller Montaj İşçisi14

    Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle)13

    (Az Tehlikeli Sınıf-C)13

    Mobilya Döşeme Ustası13

    Mobilyacı13

    Pazarlama Sorumlusu13

    Prefabrik Yapı Montaj İşçisi13

    Yazılım Geliştiricisi13

    Alüminyum Doğramacı12

    Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı12

    Meslek Elemanı12

    Yönetimi Meslek Elemanı12

    Kapalı Depo Görevlisi12

    Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı12

    Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi12

    NC/CNC Tezgah Operatörü12

    Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder)12

    Veteriner Hekim12

    Ağaç Palet İmalatçısı11

    Beton Transmikser Operatörü11

    Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik11

    Demir Doğramacı11

    Elektrik malzemesi montaj işçisi11

    Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri11

    Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)11

    Kablo Montaj İşçisi11

    Kalite Kontrolcü (Metal)11

    Kargo Takip Görevlisi11

    Motosikletli Kurye11

    Muhasebe Uzmanı11

    Okul Öncesi Öğretmeni11

    Oto Yıkama Elemanı11

    Otomotiv Boya Ustası11

    Örgü Makinası Operatörü11

    Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı11

    Süt Ve Süt Ürünleri Satış Elemanı11

    Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Elemanı11

    Web Tasarımcısı11

    Bilgi Teknoloji Danışmanı10

    Diğer Sağlık Personeli10

    Dokuma Operatörü/Teknisyeni10

    Engelli Bakıcısı10

    Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller10

    Güvenlik Görevlisi (Silahsız)10

    Kablo Gruplama İşçisi10

    Mekaniker-Yüksek Fırın, Çelikhane,haddehane Ve Yardımcı Tesisler10

    Mimar10

    Open End Makinesi Operatörü10

    Ortacı/Ayakçı (Tekstil)10

    Su Ürünleri Gıda İşleme İşçisi10

    Şoför (Yolcu Taşıma)10

    Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri)10

    Taş Yontma İşçisi10

    Tel Büküm Elemanı10

    Tel Çekme İşçisi (Makine İle)10

    Turşucu10

    Yaş Boya Ustası/Operatörü10

    Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı10

    Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma - Haberleşme - Güvenlik),10

    Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği9

    Diğer Elektrik Teknisyenleri9

    Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı9

    İnsan Kaynakları Uzmanı9

    İnşaat Teknolojisi Teknikeri9

    Bakım ve Onarımcısı9

    Kapıcı9

    Kapıcı-Kaloriferci9

    Kaynak Operatörü9

    Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü9

    Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil9

    Beton Pompa-Püskürtme Operatörü8

    Beton Santral Operatörü8

    Bilgi İşlem Destek Elemanı8

    Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri8

    Diğer Kimyasal İşlemciler Ve İlgili İşçiler8

    Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri8

    Elektrostatik Boya Operatörü8

    İngilizce Öğretmeni8

    İnşaat Ustası8

    Makarna Paketleme İşçisi8

    Market Elemanı8

    Meydancı - imalat8

    Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)8

    Plastik Enjeksiyon Sorumlusu8

    Proses İşçisi8

    Sıvı Dolum Makinesi Operatörü8

    Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat8

    Sigortacılık Meslek Elemanı8

    Tesviyeci8

    Veri Giriş Elemanı8

    Asansör Bakım ve Onarım Ustası7

    Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü7

    Boru Kaynakçısı7

    CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü7

    İŞKUR MESLEKLERE GÖRE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Haberler Ekonomi İŞKUR güncel iş ilanları yayımlandı! Vasıflı vasıfsız binlerce personel alınacak!
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