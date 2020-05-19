İŞKUR tarafından personel alım ilanları açıklanmaya devam ediyor. Bu anlamda vasıflı ve vasıfsız binlerce personel alımı yapılacak.

Türkiye'de normalleşme sürecinin konuşulduğu bugünlerde iş arayanlar için İŞKUR üzerinden yeni personel alım ilanları yayımlandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden en az ilköğretim mezunu 15 bin personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları açıklandı.

İŞKUR İŞ İLANLARINDA YAYINLANAN PERSONEL ALIMLARINA EN FAZLA PERSONEL ARANAN MESLEKLER

İŞKUR iş ilanlarında en fazla personel aranan meslekler şöyle:

MeslekAçık İş Sayısı

Beden İşçisi (Genel)2649

Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret)605

Satış Danışmanı / Uzmanı356

Kasiyer315

Ön Muhasebeci291

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi277

Paketleme işçisi271

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı263

Temizlik Görevlisi257

Makineci (Dikiş)249

Reyon Görevlisi206

Elektrik Teknisyeni153

Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı148

Şoför-Yük Taşıma148

Forklift Operatörü144

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)129

Ambar/Depo Görevlisi115

CNC Torna Tezgahı Operatörü114

Konfeksiyon İşçisi112

Elektrikçi (Genel)111

Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi102

Kurye101

Garson (Servis Elemanı)100

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı96

Mutfak Görevlisi94

Endüstriyel Mekanik Teknisyeni90

Güvenlik Görevlisi90

Makine Mühendisi90

Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma)89

Kalite Kontrolcü87

Çağrı Merkezi Elemanı83

Aşçı82

Tır-Çekici Şoförü81

Mekanik Bakım Onarımcısı80

Büro Memuru (Genel)74

Beden İşçisi (Temizlik)70

Muhasebe Meslek Elemanı68

CNC Freze Tezgahı Operatörü67

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı66

Metal Mamuller Montaj İşçisi66

Muhasebeci63

Pazarlamacı62

Ziraat Mühendisi57

İmal İşçisi55

Piliç Kesim ve İşleme Elemanı51

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)50

Düz Dokuma Kumaş İşçisi50

Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü)50

Ticaret Sekreteri50

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)49

Düz Dikiş Makineci49

Bahçıvan47

Depo Sevkiyat Sorumlusu47

Kasap47

Makine Montaj İşçisi47

Gıda Mühendisi45

Mermer İşçisi44

Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş43

Dokuma Konfeksiyon Makineci42

Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )40

Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı39

CNC Programcısı39

Kamyon Şoförü39

Müşteri Temsilcisi39

Satış Temsilcisi / Plasiyer39

Sekreter39

Makine Montajcısı38

Makine Bakımcı37

Dökümcü (Metal)36

Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi36

Hemşire36

İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)36

Medikal Maske İmal İşçisi36

Otomotiv Boya İşçisi36

Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)36

Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü36

Bisküvi İmalat İşçisi35

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)35

Lojistik Elemanı35

Depo İşçisi (Elleçleme)34

Elektrik-Elektronik Teknisyeni34

Perakende Satış Elemanı (Gıda)34

Ambalajcı (El İle)33

Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün)33

Beden İşçisi (İnşaat)32

Makine Teknikeri31

Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı31

Ahşap Mobilya İmalat Ustası30

Boyacı-Metal30

Bulaşıkçı (Stevard)30

Çaycı30

Çelik Kaynakçısı30

Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı30

Elektronik Montörü (Genel)30

E-Ticaret Meslek Elemanı30

Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri / Karma Çiftçilik30

Marangoz30

Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)30

Turizm Ve Otelcilik Elemanı30

Elektrik-Elektronik Mühendisi29

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)29

Büro İşçisi28

Teknik Ressam28

Gıda Teknikeri27

Kalite Kontrolcü-Tekstil27

Üniversal Torna Tezgahı Operatörü27

Ahşap Mobilya İmalatçısı26

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)26

Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası26

Aşçı Yardımcısı25

Çay Teknolojisi Teknisyeni25

Manav25

Meyve Sebze Ayıklama İşçisi25

Paketleme İşçisi (Gıda)25

Sevkiyat Görevlisi25

Torba Ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi24

Sıhhi Tesisatçı23

CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü22

Elektronik Su Sayaç Tamir İşçisi22

CNC Plazma Kesim Operatörü21

Dikim İşçisi (Bahçecilik)21

Elektronik Teknisyeni21

Geçici Personel21

Mobilya Montajcısı21

Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri20

Bayan Kuaförü20

Bilgisayar Programcısı20

Diğer Mobilya İşçileri20

Elektronik Teknolojisi Teknikeri20

Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı20

İşaretçi/Sapancı20

Kablo İmal Makinesi Operatörü20

Kalite Kontrol Sorumlusu20

Mobilya Döşeme İşçisi20

Montaj İşçisi (Havalı Tornavida)20

Vinç Operatörü20

Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi19

Kimya Mühendisi19

Kimyager19

Betonarmeci18

İnşaat Mühendisi18

Pres Tezgahı Operatörü (Kesim)18

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)18

Süthane/ Mandıra İşçisi18

CNC Lazerle Kesme Operatörü17

Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü17

Elektrik Teknikeri17

Endüstri Mühendisi17

Grafik Tasarımcısı17

İthalat-İhracat Sorumlusu17

Otomotiv Elektrikçisi17

Otomotiv Montaj İşçisi17

Teknik Servis Elemanı17

Grafiker16

Yufka Ustası16

Bilgisayar Mühendisi15

Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni15

Demirciler, Şahmerdancılar Ve Pres Operatörleri15

Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)15

Terzi15

Yağ Dolum Makinesi Operatörü15

Bekçi14

Depo Görevlisi (Gıda)14

Diğer Elektrik Tesisatçıları14

Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı14

Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü14

Elektrik Mühendisi14

Metal Sac İşleme İşçisi14

Muhasebe Yardımcı Elemanı14

Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı14

Plastik Mamuller Montaj İşçisi14

Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle)13

İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C)13

Mobilya Döşeme Ustası13

Mobilyacı13

Pazarlama Sorumlusu13

Prefabrik Yapı Montaj İşçisi13

Yazılım Geliştiricisi13

Alüminyum Doğramacı12

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı12

Dış Ticaret Meslek Elemanı12

İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı12

Kapalı Depo Görevlisi12

Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı12

Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi12

NC/CNC Tezgah Operatörü12

Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder)12

Veteriner Hekim12

Ağaç Palet İmalatçısı11

Beton Transmikser Operatörü11

Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik11

Demir Doğramacı11

Elektrik malzemesi montaj işçisi11

Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri11

Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)11

Kablo Montaj İşçisi11

Kalite Kontrolcü (Metal)11

Kargo Takip Görevlisi11

Motosikletli Kurye11

Muhasebe Uzmanı11

Okul Öncesi Öğretmeni11

Oto Yıkama Elemanı11

Otomotiv Boya Ustası11

Örgü Makinası Operatörü11

Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı11

Süt Ve Süt Ürünleri Satış Elemanı11

Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Elemanı11

Web Tasarımcısı11

Bilgi Teknoloji Danışmanı10

Diğer Sağlık Personeli10

Dokuma Operatörü/Teknisyeni10

Engelli Bakıcısı10

Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller10

Güvenlik Görevlisi (Silahsız)10

Kablo Gruplama İşçisi10

Mekaniker-Yüksek Fırın, Çelikhane,haddehane Ve Yardımcı Tesisler10

Mimar10

Open End Makinesi Operatörü10

Ortacı/Ayakçı (Tekstil)10

Su Ürünleri Gıda İşleme İşçisi10

Şoför (Yolcu Taşıma)10

Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri)10

Taş Yontma İşçisi10

Tel Büküm Elemanı10

Tel Çekme İşçisi (Makine İle)10

Turşucu10

Yaş Boya Ustası/Operatörü10

Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı10

Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma - Haberleşme - Güvenlik),10

Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği9

Diğer Elektrik Teknisyenleri9

Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı9

İnsan Kaynakları Uzmanı9

İnşaat Teknolojisi Teknikeri9

İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı9

Kapıcı9

Kapıcı-Kaloriferci9

Kaynak Operatörü9

Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü9

Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil9

Beton Pompa-Püskürtme Operatörü8

Beton Santral Operatörü8

Bilgi İşlem Destek Elemanı8

Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri8

Diğer Kimyasal İşlemciler Ve İlgili İşçiler8

Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri8

Elektrostatik Boya Operatörü8

İngilizce Öğretmeni8

İnşaat Ustası8

Makarna Paketleme İşçisi8

Market Elemanı8

Meydancı - imalat8

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)8

Plastik Enjeksiyon Sorumlusu8

Proses İşçisi8

Sıvı Dolum Makinesi Operatörü8

Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat8

Sigortacılık Meslek Elemanı8

Tesviyeci8

Veri Giriş Elemanı8

Asansör Bakım ve Onarım Ustası7

Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü7

Boru Kaynakçısı7

CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü7

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