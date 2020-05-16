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    • Ekonomi
    • 16.05.2020 10:10
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    • 16.05.2020 10:12
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    zorda! sondaj kulesi sayısı azalmaya devam ediyor

    sahası hizmeti şirketi 'un yayımladığı haftalık verilere göre, 'deki petrol sondaj kulesi sayısı, haftasında bir önceki haftaya göre 34 adet azalarak 258’e geriledi ve Temmuz 2009'dan bu yanaki en düşük seviyeye geldi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 9 hafta üst üste düşüş gösterirken, bu süre içinde toplam 425 adet azalmış oldu.

    ABD zorda! Giderek azalıyor!

    'nin, endüstrisinin görünümü ve kısa dönem üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta da 34 adet azalarak 9 hafta üst üste düşüş gösterdi.

    Petrol sahası hizmeti şirketi 'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, haftasında bir önceki haftaya göre 34 adet azalarak 258'e geriledi ve Temmuz 2009'dan bu yanaki en düşük seviyeye geldi.

    ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 9 hafta üst üste düşüş gösterirken, bu süre içinde toplam 425 adet azalmış oldu.

    Perşembe günü 31,13 dolardan kapanan Brent cuma gününü 32,50 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas () tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 29,43 dolar düzeyinde kapattı. WTI perşembe gününü 27,56 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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