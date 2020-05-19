Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.05.2020 12:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.05.2020 12:49
    ABONE OL

    'de inşaat üretimi martta dibe çakıldı!

    (Eurostat), () ve Avro Bölgesi'nin mart ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerine göre 19 üyeli Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, martta şubat ayına kıyasla yüzde 14,1 düştü. İnşaat üretimi, 2019'un mart ayına göre ise yüzde 15,4'lük gerileme kaydetti

    AB'de inşaat üretimi martta dibe çakıldı!

    (Eurostat), () ve Avro Bölgesi'nin mart ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

    Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, martta şubat ayına kıyasla yüzde 14,1 düştü. İnşaat üretimi, 2019'un mart ayına göre ise yüzde 15,4'lük gerileme kaydetti

    AB'de inşaat üretimi, martta önceki aya göre yüzde 12, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 13,4 düşüş gösterdi.

    AB ülkeleri arasında martta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla düşüş yüzde 40,2 ile , yüzde 36,2 ile ve yüzde 11,9 ile Slovenya'da gerçekleşti.

    Haberler Ekonomi AB'de inşaat üretimi martta dibe çakıldı!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri