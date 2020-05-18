İŞKUR TYP ilanları için bekleyiş devam ediyor. Bu anlamda İŞKUR tarafından TYP dahilinde personel alımı yapılacağına yer verildi. TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017'de, 01.01.2018'den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir. On binden fazla personel alımı için yayımlanacak ilanlar açıklanır açıklanmaz takvim.com.tr'de.



ON BİNLERCE KİŞİ BEKLİYOR

İŞKUR üzerinden yapılan açıklamada farklı şehirlerde kamu kurumları bünyesine personel alınacağına yer verildi. Bakanlıklar, belediyeler, il özel idareleri, valilikler, PTT'ler, Adliyeler, Cumhuriyet Savcılıkları ile kamu kurum kuruluşları bünyesine personel alınacak.

Temizlik personeli, işçi, beden işçisi, çevre personeli gibi kadrolara yapılan personel alımı tüm şehirlere yapılacak.



BAŞVURU ŞARTLARI

Önümüzdeki haftadan itibaren yayımlanacak personel alımlarında başvuru genel şartları şu şekilde olacak:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

- 2019 yılında yapılan düzenleme ile ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin 1,5 katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde düzenlemeler getirilmiştir.

- Alımın yapıldığı şehirde ikamet ediyor olmak.

KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir. Noter kurası yöntemi, Liste yöntemi, Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi. İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır;

Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır. Kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, Engelliler, Eski hükümlüler, Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz. 2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.

TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017'de, 01.01.2018'den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.

TYP'DE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?

TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.