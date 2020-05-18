Gözler o tarihte! Otobüs uçak seferleri ne zaman başlayacak? Otobüs uçak seferleri başladı mı?

Otobüs uçak seferleri ne zaman başlayacak? Otobüs uçak seferleri başladı mı? Koronavirüs önlemleri kapsamında durdurulan otobüs ve uçak seferlerinin yeniden ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak kabine toplantısında seyahat yasaklarının kaldırılması beklenirken, gözler de otobüs ve uçak seferlerine çevrildi. Peki; otobüs uçak seferleri ne zaman başlayacak? Tarih verildi mi? İşte detaylar…

BAYRAMDAN SONRA KALKABİLİR

Bilim Kurulu, seyahat yasaklarının kaldırılması konusunda bazı iller için 4 hafta, bazıları için de 8 haftalık bir süre belirledi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, hâlen 15 ilde devam eden seyahat kısıtlamasının bayramdan sonra bazı illerde kaldırılabileceği, ancak İstanbul'da vakaların düşmeye başlamasından itibaren 8 hafta beklenmesi gerektiği belirtildi. Mevcut vaka eğrisinden hareketle yapılan simülasyonlarda, İstanbul'daki seyahat yasağının temmuzun ilk haftasına kadar devam etmesi gerektiği görüşü öne çıktı.