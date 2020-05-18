Gözler o tarihte! Otobüs uçak seferleri ne zaman başlayacak? Otobüs uçak seferleri başladı mı?

Otobüs uçak seferleri ne zaman başlayacak? Otobüs uçak seferleri başladı mı? Koronavirüs önlemleri kapsamında durdurulan otobüs ve uçak seferlerinin yeniden ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak kabine toplantısında seyahat yasaklarının kaldırılması beklenirken, gözler de otobüs ve uçak seferlerine çevrildi. Peki; otobüs uçak seferleri ne zaman başlayacak? Tarih verildi mi? İşte detaylar…
BAYRAMDAN SONRA KALKABİLİR
Bilim Kurulu, seyahat yasaklarının kaldırılması konusunda bazı iller için 4 hafta, bazıları için de 8 haftalık bir süre belirledi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, hâlen 15 ilde devam eden seyahat kısıtlamasının bayramdan sonra bazı illerde kaldırılabileceği, ancak İstanbul'da vakaların düşmeye başlamasından itibaren 8 hafta beklenmesi gerektiği belirtildi. Mevcut vaka eğrisinden hareketle yapılan simülasyonlarda, İstanbul'daki seyahat yasağının temmuzun ilk haftasına kadar devam etmesi gerektiği görüşü öne çıktı.
23-24-25-26 MAYIS'TA YASAK GÜNDEMDE
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından yakın kurmaylarıyla mesaisini İstanbul'da geçiren Erdoğan, bugün dijital kabineye sekizinci kez başkanlık edecek. Kabinede ağırlıklı olarak koronavirüsle mücadele tedbirleri ve normalleşme takvimi ele alınacak.
ÇİFTE BAYRAM BEKLENTİSİ
30 büyükşehir ve Zonguldak'la başlayıp halen 15 kentte uygulanan sokağa çıkma yasaklarının da bayramdan sonra tamamen sonlandırılması planlanıyor.
Erdoğan, tedbirlere uyulması durumunda "Ramazan'ın ardından çifte bayram yaşayacağız" açıklaması yapmıştı. Kabinede dünya genelinde virüsle mücadelede son durum, Türkiye'de ikinci dalganın önlenmesine dönük öneriler de ele alınacak.
SEYAHAT YASAĞI DEVAM EDEN ŞEHİRLER
- Ankara,
- Balıkesir,
- Bursa,
- Eskişehir,
- Gaziantep,
- İstanbul,
- İzmir,
- Kayseri,
- Kocaeli,
- Konya,
- Manisa,
- Sakarya,
- Samsun,
- Van
- Zonguldak.
YENİ ESNETİLMELER YA DA YASAKLAR GELEBİLİR
Kabine toplantısında seyahat yasağının bazı şehirler için kalkması gündeme gelecek. Öte yandan vaka sayısında bir artış varsa bazı şehirlere yeniden seyahat kısıtlaması gelebilir.
OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Giriş çıkış yasağı kalkan iller için yakın bir tarih tahmin edilse de yasağın sürdüğü iller için otobüs seferlerinin bir süre daha başlamayacağı tahmin ediliyor. Ayrıca vaka görülmeyen illerin diğerlerinden korunarak, "tersine karantina" uygulanabileceği kaydediliyor.
UÇAK SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Koronavirüs salgını nedeniyle iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durduran THY, yasakların sonlandırılmasının ardından yeni bir uçuş planı hazırladı.
Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan planlamaya göre, Haziran ayında tüm iç hat uçuşlarını başlatmayı düşünen THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak gerçekleştirmeye başlayacak. Yasağın ardından ilk etapta uçuşların yüzde 60'nın icra edileceği planlanıyor.
UÇUŞLAR KADEMELİ BAŞLAYACAK
Haziran ayında yurt dışı uçuşlarına başlamayı planlayan Türk Hava Yolları Temmuz ve Ağustos ayında ise uçuşlarını arttıracak. Yapılan planlamaya göre THY Temmuz ayında 74 ülke ve 103 noktaya haftalık 572 frekans, Ağustos ayında ise 98 ülke 160 noktaya 937 frekans uçuş yapmayı planladı. Böylelikle uçuşlar üç aylık dönemde kademeli olarak arttırılacak.