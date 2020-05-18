Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Özel arabayla iller arası seyahat yasağı kalktı mı? Koronavirüs salgınıyla mücadele etkin bir şekilde devam ediyor. Virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla birçok tedbir alındı. Bu tedbirlerden birisi de şehirler arası giriş çıkış yasağının uygulanması oldu. Peki; şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Özel arabayla iller arası seyahat yasağı kalktı mı? Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, büyükşehirlerden memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bu sorununu yanıtını arıyor. İşte, İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesi…
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Şu anda 15 ilimizde seyahat yasağı uygulaması devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı son genelgeye göre; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına 19 Mayıs Salı günü gece yarısına kadar devam edeceği bildirildi.
Yasağının devamının olup olmayacağına ilişkin kararın bugün veya yarın açıklanması bekleniyor. Karar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
BAYRAMDAN SONRA KALKABİLİR
Bilim Kurulu, seyahat yasaklarının kaldırılması konusunda bazı iller için 4 hafta, bazıları için de 8 haftalık bir süre belirledi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, hâlen 15 ilde devam eden seyahat kısıtlamasının bayramdan sonra bazı illerde kaldırılabileceği, ancak İstanbul'da vakaların düşmeye başlamasından itibaren 8 hafta beklenmesi gerektiği belirtildi. Mevcut vaka eğrisinden hareketle yapılan simülasyonlarda, İstanbul'daki seyahat yasağının temmuzun ilk haftasına kadar devam etmesi gerektiği görüşü öne çıktı.
23-24-25-26 MAYIS'TA YASAK GÜNDEMDE
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından yakın kurmaylarıyla mesaisini İstanbul'da geçiren Erdoğan, bugün dijital kabineye sekizinci kez başkanlık edecek. Kabinede ağırlıklı olarak koronavirüsle mücadele tedbirleri ve normalleşme takvimi ele alınacak.
ÇİFTE BAYRAM BEKLENTİSİ
30 büyükşehir ve Zonguldak'la başlayıp halen 15 kentte uygulanan sokağa çıkma yasaklarının da bayramdan sonra tamamen sonlandırılması planlanıyor.
Erdoğan, tedbirlere uyulması durumunda "Ramazan'ın ardından çifte bayram yaşayacağız" açıklaması yapmıştı. Kabinede dünya genelinde virüsle mücadelede son durum, Türkiye'de ikinci dalganın önlenmesine dönük öneriler de ele alınacak.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN 'SEYAHAT KISITLAMASI' GENELGESİ
İçişleri Bakanlığı, 81 valiliğe şehir giriş-çıkış tedbirlerine ilişkin yeni bir genelge gönderdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, valiliklere şehir giriş-çıkış tedbirlerine (seyahat kısıtlaması) ilişkin gönderilen genelgeyle, "Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere toplam 9 ilde seyahat kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren sona erdi.
Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına 19 Mayıs Salı günü gece yarısına kadar devam edilecek.
Bu kapsamda, valiler tarafından Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde 3 Nisan 2020 tarihinden itibaren devam eden şehir giriş-çıkış sınırlaması tedbirlerinin kaldırılmasına ilişkin ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararlar ivedilikle alınacak.
Şehir giriş-çıkış sınırlamasının devam eden 15 ilde 3 Nisan 2020 tarihli ve 6235 sayılı genelgede belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.