Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Özel arabayla iller arası seyahat yasağı kalktı mı? Koronavirüs salgınıyla mücadele etkin bir şekilde devam ediyor. Virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla birçok tedbir alındı. Bu tedbirlerden birisi de şehirler arası giriş çıkış yasağının uygulanması oldu. Peki; şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Özel arabayla iller arası seyahat yasağı kalktı mı? Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, büyükşehirlerden memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bu sorununu yanıtını arıyor. İşte, İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesi…

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Şu anda 15 ilimizde seyahat yasağı uygulaması devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı son genelgeye göre; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına 19 Mayıs Salı günü gece yarısına kadar devam edeceği bildirildi.

Yasağının devamının olup olmayacağına ilişkin kararın bugün veya yarın açıklanması bekleniyor. Karar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.