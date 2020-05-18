Gratis Bayram indirimleri 2020! 11-23 Mayıs indirim kataloğu! Gratis'te hangi ürünler indirimde?

Ramazan Bayramı yaklaşırken kozmetik ve bakım denildiğinde akla ilk gelenlerden olan Gratis de bayram indirimleri yaptı. Bayramda kendini ve sevdiklerini mutlu etmek isteyenler Gratis'in 11-23 Mayıs bayrama özel indirim kataloğunu inceleyebilirler. Makyajdan saç bakımına, saçtan ağız bakımına, kişisel temizlikten aksesuar ürünlere kadar geniş yelpazede daha pek çok ürün Gratis bayram indirimi kataloğunda yer alıyor.