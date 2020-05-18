Gratis Bayram indirimleri 2020! 11-23 Mayıs indirim kataloğu! Gratis'te hangi ürünler indirimde?

Ramazan Bayramı yaklaşırken kozmetik ve bakım denildiğinde akla ilk gelenlerden olan Gratis de bayram indirimleri yaptı. Bayramda kendini ve sevdiklerini mutlu etmek isteyenler Gratis'in 11-23 Mayıs bayrama özel indirim kataloğunu inceleyebilirler. Makyajdan saç bakımına, saçtan ağız bakımına, kişisel temizlikten aksesuar ürünlere kadar geniş yelpazede daha pek çok ürün Gratis bayram indirimi kataloğunda yer alıyor.
GRATİS ÇALIŞMA SAATLERİ
Gratis her gün sabah saat 09:00'da mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 21:00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Ancak alışveriş merkezlerinde bulunan Gratis mağazaları farklı çalışma saatlerine sahiptir. Buralardaki mağazalar genel olarak 10:00 ile 22:00 arasında çalışırlar.
GRATİS BAYRAM İNDİRİMİ KATALOĞU