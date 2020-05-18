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    • Ekonomi
    • 18.05.2020 13:44
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    • 18.05.2020 13:44
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    ! 11-23 Mayıs indirim kataloğu! ?

    Kişisel ihtiyaçlar için en çok ziyaret edilen mağazalardan biri ’lerdir. Özellikle kadınların yakından takip ettiği ve “” sorgusuyla araştırdığı ürünlerin neler olduğunu haberimizde sizler için derledik. Gratis’in 11-23 Mayıs indirim kataloğunda hangi ürünler indirimde inceleyerek bakabilirsiniz. Mağazaya gitmeden online olarak da alışveriş yapabileceğiniz Gratis indirimlerinin en ilgi çekenlerini paylaştık. Ayrıca Gratis çalışma saatlerini de haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    Gratis Bayram indirimleri 2020! 11-23 Mayıs indirim kataloğu! Gratis'te hangi ürünler indirimde?

    Ramazan Bayramı yaklaşırken kozmetik ve bakım denildiğinde akla ilk gelenlerden olan Gratis de bayram indirimleri yaptı. Bayramda kendini ve sevdiklerini mutlu etmek isteyenler Gratis'in 11-23 Mayıs bayrama özel indirim kataloğunu inceleyebilirler. Makyajdan saç bakımına, saçtan ağız bakımına, kişisel temizlikten aksesuar ürünlere kadar geniş yelpazede daha pek çok ürün Gratis bayram indirimi kataloğunda yer alıyor.

    GRATİS ÇALIŞMA SAATLERİ

    Gratis her gün sabah saat 09:00'da mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 21:00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Ancak alışveriş merkezlerinde bulunan Gratis mağazaları farklı çalışma saatlerine sahiptir. Buralardaki mağazalar genel olarak 10:00 ile 22:00 arasında çalışırlar.

    GRATİS BAYRAM İNDİRİMİ KATALOĞU

    Haberler Ekonomi Gratis Bayram indirimleri 2020! 11-23 Mayıs indirim kataloğu! Gratis'te hangi ürünler indirimde?
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