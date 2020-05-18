Kafeler, oteller ve restoranlar ne zaman açılacak, sorusunun yanıtı son günlerin en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Bilindiği gibi, kafeler, restoranlar ve otellerin faaliyetleri koronavirüs önlemleri kapsamında geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Sosyal hayatta normalleşme süreci 11 Mayıs itibarı ile başlarken oteller ne zaman açılacak sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Koronavirüs vakalarının ardından restoranlar, kafeler, lokantalar ve otellerin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Öyle ki, İçişleri Bakanlığı tarafından restoranların masa servisi hizmeti yasaklanmış; sadece gel al ve paket servis yapmalarına izin verilmişti.

İstanbul, Şile'de, koronovirüs salgını nedeniyle düzenleme yapan oteller müşteri almaya başladı.

İstanbul'un tatil ilçesi Şile'de oteller "sosyal mesafe" ve "hijyen" kurallarına göre oda, bahçe ve salonlarını yeniden düzenledi. Oteller yavaş yavaş müşteri almaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat engeli nedeniyle çok sayıda İstanbullu, 4 günlük süreyi Şile Ağva'daki otellerde konaklamayı tercih etti. Ağva'nın, İstanbul sınırları içinde ancak doğayla iç içe olması tercih sebebi. Göksu Nehri kıyısındaki bir otel ise, Koronavirüs nedeniyle 1 ay boyunca kapalı kaldıktan sonra, bir dizi önlem alarak rezervasyon taleplerini karşılamaya başladı. 'Sosyal mesafeli' denilebilecek bu otelde bulunan 13 oda, birbirinden bağımsız. Misafirler odalarına girip çıkarken birbirleriyle karşılaşmıyor. Otelin restoran bölümü servise kapalıyken, misafirlerin yemek yedikleri açık alanda ise masalar arasında en az 4'er metre mesafe bulunuyor. Ayrıca isteyen misafirler yemek servislerini odalarında alabiliyor. Otelin belirli noktalarına yerleştirilen maske ve dezenfektanlar ise misafirlerin kullanımına hazır.