Bugün bankalar açık mı? 18 Mayıs Pazartesi bankalar çalışıyor mu? EFT havale yapılabilir mi?

Bugün bankalar açık mı? Bankalar çalışıyor mu? 18 Mayıs bankalar açık mı sorusuna bankalardan işlem yapmayan isteyen vatandaşlar yanıt arıyor. Hem sokağa çıkma yasağı olması hem de 19 Mayıs tatilinin gelmesiyle birlikte, bankaların bugün çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. 4 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında birçok işletmenin çalışmasına sınırlama getirilmişti. Bazı işletmeler ise özel izinle açık olabilecek. Peki; 18 Mayıs bugün banklar açık mı? Bankalar çalışıyor mu? Yanıtı haberimizde…

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 15 ilde, 18 Mayıs Pazartesi günü tüm banka şubeleri kapalı olacak.

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerdeki banka şubelerine ve edimlere ilişkin kararı resmi internet sitesinde yayımlandı.