Bugün bankalar açık mı? 18 Mayıs Pazartesi bankalar çalışıyor mu? EFT havale yapılabilir mi?

Bugün bankalar açık mı? Bankalar çalışıyor mu? 18 Mayıs bankalar açık mı sorusuna bankalardan işlem yapmayan isteyen vatandaşlar yanıt arıyor. Hem sokağa çıkma yasağı olması hem de 19 Mayıs tatilinin gelmesiyle birlikte, bankaların bugün çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. 4 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında birçok işletmenin çalışmasına sınırlama getirilmişti. Bazı işletmeler ise özel izinle açık olabilecek. Peki; 18 Mayıs bugün banklar açık mı? Bankalar çalışıyor mu? Yanıtı haberimizde…
BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 15 ilde, 18 Mayıs Pazartesi günü tüm banka şubeleri kapalı olacak.
Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerdeki banka şubelerine ve edimlere ilişkin kararı resmi internet sitesinde yayımlandı.
Duyuruda, İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma kısıtlaması kararında belirtilen 15 ilde 18 Mayıs Pazartesi günü banka şubelerinin kapalı olacağı aktarılarak, şunlar kaydedildi:
Son ödeme tarihi 18 Mayıs olan işlemler 20 Mayıs'a ertelenecek
"Kısıtlama kapsamındaki bu 15 ilde yerleşik olan müşteriler bankacılık işlemlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilebilecektir. Edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 18 Mayıs olan müşterilerin ise edimlerinin 20 Mayıs'a ötelenmesi hususunda üyelere tavsiyede bulunulmuştur. Üyelerden, kararda yer alan 15 ilde yerleşik müşterilerin 18 Mayıs tarihli edimlere ilişkin TBB Risk Merkezi'ne bildirimlerinin Risk Merkezi Genelgesi'nin Mücbir Haller Uygulamasına göre yapılması istenmiştir."
İçişleri Bakanlığı kararına göre, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15 il şöyle:
"Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak."
GÜNCEL BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ
Türkiye Bankalar Birliği tarafından alınan tavsiye kararına göre çeşitli bankalar çalışma saatlerini 12:00 – 17:00 olarak güncellediler. İşte bankaların açılış ve kapanış saatleri...
Türkiye İş Bankası çalışma saatleri: 12:00 – 17:00
Akbank Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
TEB Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
Yapı Kredi Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
QNB Finansbank Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
DenizBank Çalışma Saatleri: 12:00 - 17:00
Garanti BBVA Çalışma Saatleri: 12:00 - 17:00
HalkBank Çalışma Saatleri: 09:00 - 17:00
Şekerbank Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
VakıfBank Çalışma Saatleri: 09:00 - 17:00
Ziraat Bankası Çalışma Saatleri 09:00 - 17:00