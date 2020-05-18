Araç sahipleri dikkat! Türkiye'de ilk kez aylık kasko sigortası kullanıma sunuldu. Türkiye'de böyle bir uygulamanın ilk kez yapıldığını belirten (İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği) İSAD Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "Sigortalılarımız yıl içerisinde istediği zaman aylık poliçe yaptırmaktan vazgeçebilir, poliçesini belli bir süre durdurabilir veya geniş teminatlı kasko poliçesine geçiş yapabilir. Ayrıca bu ürünümüzde herhangi bir servis kısıtlaması da yok." dedi.

Olası bir hasar durumunda aracın istenilen servise götürülebileceğini belirten Bağcı, Müşterilerimiz olası hasar durumunda araçlarının tamirini diledikleri serviste gerçekleştirebilirler. Milliyet'te yer alan habere göre, diğer taraftan araç sahipleri için en önemli riskler olan çift taraflı çarpışma, çalınma ve yanma risklerine karşı teminat sunan Aylık Kasko Sigortası'na, isteğe bağlı olarak İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı ve 7/24 Asistans Paketi de dahil edilebiliyor" şeklinde konuştu.