İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

Son yayınlanan güncel icra ilanlarında İstanbul Esenler'de bulunan daire 3+1 daire, fiyatıyla büyük talep gördü. Dairenin 3 Haziran 2020'de satışa çıkarılacağı açıklandı.

İSTANBUL ESENLER'DE 3+1 SATILIK DAİRE / TIKLA

Basın İlan Kurumu, güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

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