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    • Ekonomi
    • 18.05.2020 09:51
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    • 18.05.2020 09:51
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    İcradan ucuza satılık arsa ve daire! İstanbul, Ankara ve İzmir'den

    Ucuza mülk sahibi olmak isteyen on binlerce kişi icradan satılık ilanları yakından takip ediyor. Basın İlan Kurumu tarafından düzenli şekilde yayınlanıyor. İcradan satılık arsa, daire, dükkan, tarla, araba gibi ilanlar yatırımcılara kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Son yayınlanan nda İstanbul Esenler'de bulunan daire 3+1 daire, fiyatıyla büyük talep gördü. Dairenin 3 Haziran 2020'de satışa çıkarılacağı açıklandı. İşte Basın İlan Kurumu'nun yayınladığı bazı icradan satış ilanları...

    O ilimizde kaçırılmayacak fırsat! 3 Haziran'da satışta...

    İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

    Son yayınlanan nda İstanbul Esenler'de bulunan daire 3+1 daire, fiyatıyla büyük talep gördü. Dairenin 3 Haziran 2020'de satışa çıkarılacağı açıklandı.

    İSTANBUL ESENLER'DE 3+1 SATILIK DAİRE / TIKLA

    Basın İlan Kurumu, güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

    İSTANBUL MALTEPE'DE 105 METREKARELİK SATILIK DAİRE

    İZMİR'DE UCUZA 3+1 SATILIK DAİRE

    İSTANBUL EYÜP'TE 228 METREKARELİK SATILIK ARSA

    İSTANBUL ESENLER'DE 320 BİN TL'YE SATILIK DAİRE

    Haberler Ekonomi İcradan ucuza satılık arsa ve daire! İstanbul, Ankara ve İzmir'den güncel icra ilanları
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