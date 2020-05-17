



✖ 30 Mart ile 7 Mayıs arasında emeklilik talebinde bulunup da işlemleri yapılan personelin ayrılmasına müsaade edilecek.

✖ Öğrenim durumuna dayalı atama ile alt ve üst bölgelere atama tayinleri yapılmayacak. Ancak eş durumu ve sağlık durumu gibi mazeretlere binaen, nakil talepleri karşılanacak.