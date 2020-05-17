Türkiye adım adım normalleşme sürecine girerken, Coronavirüs salgını ile kahramanca bir mücadele yürüten sağlık çalışanlarına 13 Mart'ta getirilen yıllık izin yasağı da kalktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle sağlık çalışanları için yeni düzenlemeler yapıldı:
✖ 30 Mart ile 7 Mayıs arasında emeklilik talebinde bulunup da işlemleri yapılan personelin ayrılmasına müsaade edilecek.
✖ Öğrenim durumuna dayalı atama ile alt ve üst bölgelere atama tayinleri yapılmayacak. Ancak eş durumu ve sağlık durumu gibi mazeretlere binaen, nakil talepleri karşılanacak.
✖ 6 Mart ile 22 Nisan'da kura ile atamaları gerçekleşen uzman tabiplerden Adli Tıp Kurumu, üniversiteler ve bakanlık sağlık tesislerinde görev yapanların ayrılışına müsaade edilecek.
✖ Her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevden çekilme talebinde bulunan personelin talepleri kabul edilmeyecek. ✖ Yıllık izinler yetkili amirin uygun bulacağı zamanda kullandırılacak.
✖ Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında 23 Mart tarihli genel yazıda düzenleme altına alınan esnek çalışma uygulaması sürecek.
✖ 30 Mart'tan önce bulunduğu yerden başka yere ataması yapılıp da atama kararı bu tarihten sonra bildirilen personelin yeni görev yerlerine başlamaları için ayrılmalarına müsaade edilecek.
✖ Sağlık kuruluşlarında çalışanların başka kurum ve kuruluşlarına geçişine muvafakat verilmeyecek. Ancak, TUS, YDUS, DUS sınavı neticesinde başka kurum kadrolarına atanmaya hak kazananlar geçiş yapabilecek.
✖ Engelli olduğunu belgeleyen personele statülerine bakılmadan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde belirtilen esaslara uygun olarak idari izin verilmeye devam edilecek.
HAZAL ATEŞ