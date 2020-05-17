Kamu bankalarından ders! Sorumluluğu sırtladılar, kar oranını arttırdılar





KREDİLERİ DE SIRTLADILAR

Kamu mevduat bankaları yılın ilk üç ayında TL kredilerdeki büyümenin de lokomotifliğini üstlendi. Mart sonu itibarıyla son bir yılda sektörün TL kredi hacmi yüzde 19 artarken, kamu bankalarında bu oran yüzde 30'u geçti. Mart sonundan bu yana ise kamu bankalarının TL kredilerdeki konumu daha da güçlendi. Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı martın ikinci haftasından 8 Mayıs'a kadar olan dönemde bankaların TL kredi hacmi 207 milyar lira arttı. Bu artışın 165 milyar lirasını üç kamu mevduat bankası gerçekleştirdi. Bu dönemde yerli özel bankaların kredi hacmi 21 milyar lira, yabancı bankaların kredi hacmi de 21 milyar lira arttı.

TAKİP ORANI DAHA DÜŞÜK

KAMU bankaları, kredi kanallarını açarken, takip oranında da sektörden daha iyi bir performans sergiledi. Mart sonunda sektörün takipteki kredi oranı yüzde 4.96 olarak gerçekleşirken, kamu bankalarında bu oran yüzde 3.78 oldu. Takipteki kredi oranı yerli özel bankalarda yüzde 6.10, yabancılarda ise yüzde 6.78 oldu.