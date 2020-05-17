ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ HASTALARI VE REFAKATÇİLERİYLE İLGİLİ ALINACAK TEDBİRLER

Seyahat öncesinde hasta ve refakatçileri, geldiği ülkede yapılabiliyor ise seyahat etmeden önceki son 48 saat içinde yapılmış ve sonucu negatif çıkmış Kovid-19 PCR testi sonuç belgesi alacak.

Seyahat sırasında yapılması gerekenler kapsamında hava yolu ulaşımını kullananlar için alınacak tedbirler şöyle:

"- Uçağa biniş sırasında Kovid-19 klinik bulguları (öksürük, ateş gibi) olan hasta ve yakınları uçağa alınmayacak.

- Uçağa biniş anından itibaren tüm yolcuların uçuş boyunca tıbbi maske takması sağlanacak, nemlendikçe değiştirilmesi konusunda yolcular bilgilendirilecek. 3 saatte bir maske yenilenecek. Yeni maske takılırken eller el antiseptiği ile temizlenecek.

- Uçakta yolcuların üçlü oturma düzeninde orta koltuklar boş bırakılacak şekilde arka arkaya, ikili oturma düzeninde ise yanları boş bırakılarak arka koltuktaki yolcu ile çapraz şekilde oturtulmaları sağlanacak.

- Uçağın arka iki sırasındaki koltuklar sağlık nedeniyle tıbbi maske takamayan veya seyahat sırasında belirti gösteren yolcular için kullanılmak üzere boş bırakılacak.

- Sağlık nedeniyle tıbbi maske takamayan yolcular en arka koltuklara birbirleri arasında en az bir metre mesafe olacak şekilde oturtulacak.

- Kabin görevlileri tıbbi maske takacak. Maskeler nemlendikçe veya her 3 saatte bir yenilenecek. Yeni maske takılırken eller el antiseptiği ile temizlenecek.

- 4 saatten kısa süreli uçuşlarda yiyecek ve içecek servisi yapılmaması tercih edilecek.

- 4 saatten uzun süreli uçuşlarda ise bir metreden yakın mesafede oturan yolcuların aynı anda maskelerini çıkarmalarını önleyecek şekilde yiyecek ve içecek servisi yapılacak.

- Uçak içinde her bir yolcu için içerisinde en az 3 tıbbi maske ve el antiseptiği bulunan sağlık kiti verilecek. Uçak tuvaletlerinde de el antiseptiği bulundurulacak.

- Uçuş boyunca kabin görevlileri tarafından yolcularda hastalık belirtisi olup olmadığı gözlenerek hastalık belirtisi olan bir yolcu saptanması durumunda, pilot tarafından vakanın durumu hakkında derhal kuleyle irtibata geçilecek ve kule tarafından olay hava limanı sağlık denetleme merkezine-havalimanı operasyon merkezine bildirilecek.

- Tüm yolcular, yolcu iletişim bilgi kartı dolduracak. Her yolcunun iki ön, iki arka ve iki yan koltuk yolcu bilgisi alınacak. Sağlık denetleme merkezi vakayı uçakta değerlendirerek İl Sağlık Müdürlüğü ve 112 Komuta ve Kontrol Merkezine bilgi verecek. Ulusal ve Uluslararası Sivil Havacılık otoritelerinin ve kuruluşlarının önerdiği bulaşıcı hastalıklara yönelik prosedürler uygulanacak."

Yazıda, kara yoluyla geleceklere yönelik önlemlere ilişkin şu bilgiler yer aldı:

"Otobüse biniş sırasında Kovid-19 klinik bulguları olan hasta ve yakınları otobüse alınmayacak. Ülkesinde yapılabiliyor ise gelmeden önceki son 48 saat içinde yapılmış ve sonucu negatif çıkmış Kovid-19 PCR testi sonuç belgesi istenecek. Seyahat başlangıcında yolculuk süresince Kovid-19'a karşı alınacak önlemler konusunda bilgilendirme anonsu yapılacak. Otobüste her bir yolcu için içerisinde en az üç tıbbi maske ve el antiseptiği bulunan sağlık kiti verilecek.

Hava yoluyla gelenlere uygulanan maske ve el antiseptiği kuralları kara yoluyla gelenler için de geçerli olacak. Otobüsle seyahatte seyreltme kurallarına uygun olacak şekilde, araçlara yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alınacak, yolcuların yanları boş kalacak ve arka koltuktaki yolcu ile çapraz şekilde oturtulmaları sağlanacak.

Seyahat sırasında ateş, öksürük, solunum sıkıntısı belirtisi gösteren yolcu olması durumunda en son koltuğa alınacak ve ulaşım sırasında en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilecek. Mola yerlerinde sosyal mesafe kurallarına uyulacak ve maskeler çıkartılmayacak. Yolculuk sırasında sadece su servisi yapılacak. Yanında yiyecek getirenlerin aynı anda yemeleri engellenecek. Araç sürücüleri ve yardımcıları seyahat süresince tıbbi maske takacak. Eldiven takılması zorunlu olmayacak. Otomobil ile gelenler için beş kişilik araçta sürücü dahil üçten fazla kişi olmayacak, sürekli tıbbi maske takılacak."