Şekerbank'tan Nefes Aldıran Kredi Fırsatı

Şekerbank'ın sağlığı nefes aldıran kredi fırsatı ile son zamanlarda piyasadaki en düşük faiz oranına sahip ihtiyaç kredisinin sahibi olabilirsiniz. Üstelik ödeme kolaylığı ve düşük faizi ile birlikte pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. Minimum 3 ay, maksimum 60 ay vade imkanı sunmaktadır.

İhtiyaç kredi türünün en üst limiti olarak 100 bin TL belirlenmiştir. Kredi faiz oranı aylık 0,89 hoş geldin faizi ile birlikte sunulmaktadır. Aynı zamanda 3 ay ile 3 ay arasında ödeme yapmak isteyen kişiler için faiz oranı yüzde 0,99 iken, 37 ile 60 ay arasında faiz oranı 1,09 olarak uygulanıyor.

Türkiye İş Bankası İhtiyaç Kredisi

Türkiye İş bankası müşterileri için en uygun faiz oranına sahip ihtiyaç kredisini müşterilerine sunmaktadır. Minimum 1 ay, maksimum 60 ay vade imkânı ile ödeme kolaylığı sağlamaktadır. Kredi limiti ise 3 Bin TL olarak belirlenmesiyle birlikte en üst limit olarak ise 100 bin TL belirlenmiştir.

Aynı zamanda Türkiye İş bankası faiz oranı vade süresine göre değişkenlik göstermektedir. 1 ay ile 24 ay vadeli kredi imkânı sunan Türkiye İş bankası 0,99 faiz oranı uygularken, 2 ay ile 0 ay arasında ise aylık faiz oranı 1,05 olarak belirlenmiştir.

Aynı zamanda faiz oranı başvuru yapan kişinin findeks notuna göre de değişkenlik gösterme ihtimali bulunmaktadır. Böylelikle kullandırılacak kredi tutarı yaklaşık binde beşi kadar kredi tahsis ücreti tahsil edilmesi gerekmektedir.