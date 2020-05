Tatil sezonuna hazırlanan otellerde sosyal mesafe düzenlemesi yapılıyor

Turizm Bakanlığı'nca konaklama tesislerine yönelik yayımlanan 'hijyen' genelgesinin ardından, otellerde hızlı bir çalışma başlatıldı. 5 yıldız otellerin yoğunlukta bulunduğu Antalya Belek'teki otellerin giriş kapısından lobiye, restorandaki açık büfelerden havuz ve plajdaki şezlong düzenine kadar her alanda sosyal mesafe kuralına göre çalışma gerçekleştiriliyor.







VALİZE OZONLU ODA

Girişe yerleştirilen termal kameralarla otelde çalışan personelin her gün ateş ölçümü yapılıyor. Misafirin valizlerinin dezenfekte edilmesi için ozon cihazlarının yer aldığı odalar oluşturuldu. Valizler burada dezenfekte edildikten sonra müşterinin odasına götürülebilecek. Tüm odalar onarım ve bakımdan geçirilerek, duvar kağıdı ve laminantları değiştiriliyor. Odalara nano teknolojiyle hazırlanmış leke tutmayan koltuklar yerleştiriliyor. Oda anahtar kartları ultraviyole lambasıyla dezenfekte edilecek, lobide ise tek kullanımlık kalemler yer alacak.







KORUMALI BÜFE!

RESTORANLARDA yemeklerin etrafı cam bölmelerle kapatıldı. Bardak, çatal, kaşık ve bıçak paketli, tatlılardan salatalara, meyveye kadar bazı yiyecekler de tek kullanımlık kaplarda servis edilecek. Garsonlar, maske ve siperlik takacak.



HAVLU POŞETE GİRECEK

Plajda ve havuz başında da şezlonglar 1.5 metre aralıkla yerleştiriliyor, müşteriye havluların poşet içerisinde teslim edilmesi için paketleme çalışması gerçekleştiriliyor.







BUTİK OTELLERE TALEP ARTTI

Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, Coronavirüs sürecinin butik otellere ilgiyi artırdığını söyledi. Butik otellerin bazı avantajlara sahip olduğunu belirten Demir, "Kalabalık yoğunluğu çok az, oda sayıları 8-16 arasında değişiyor. Havuzlar özel havuz gibi hizmet veriyor. Kahvaltıda saat sınırı olmadığı için kuyruk oluşmuyor" dedi.



DAHA FAZLA PERSONEL OLACAK

Belek'teki Susesi Luxury Resort'un Genel Müdürü Çağlar Bayrakçı, hijyene yönelik mesafelerin açıldığı, daha az misafirin olacağı bir döneme geçileceğini dile getirdi. Bu dönemde daha fazla personel olacağını anlatan Bayrakçı, "Asansörlere tek kişi binilecek. Odaları, misafir çıktığı gün kullanmayacağız. Her alanı yeniden tasarladık" dedi.