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    • Ekonomi
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    • 14.05.2020 12:20
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    Son dakika: Ticaret Bakanı 'dan 'ye flaş ticaret mesajı

    Son dakika herine göre Ticaret Bakanı önemli açıklamalarda bulundu. Pekcan, "k toparlanma uluslararası işbirliğiyle sağlanacaktır. Önümüzdeki dönemde Türkiye-AB ticaretini ve ekonomik ilişkilerini daha da derinleştirmek için gayret göstermeliyiz." dedi.

    Bakan Pekcan'dan AB'ye ticaret mesajı

    Ticaret Bakanı önemli açıklamalarda bulundu. Pekcan, "Ekonomik toparlanma uluslararası işbirliğiyle sağlanacaktır. Önümüzdeki dönemde Türkiye-AB ticaretini ve ekonomik ilişkilerini daha da derinleştirmek için gayret göstermeliyiz." dedi.

    İşte Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
    k toparlanma uluslararası işbirliğiyle sağlanacaktır. Önümüzdeki dönemde Türkiye- ticaretini ve ekonomik ilişkilerini daha da derinleştirmek için gayret göstermeliyiz.
    Nakliyecilerimizin vizelerle ilgili sorun yaşadığına dikkat çekmek isterim. Vize başvurularında ve uzun süreli vize düzenlenmesinde esneklik getirilmesi için sizlerin desteğini talep ediyoruz. Aksi takdirde, malların taşınmasında arzu ettiğimiz verimliliği sağlamak güçleşecektir.

    Ayrıntılar geliyor...

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