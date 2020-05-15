Asya Kalkma Bankası (ADB), yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınının dünya ekonomisine maliyeti tahminini bir önceki tahmine göre iki katından fazla yükselterek, virüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin ne kadar süre yürürlükte kalacağına bağlı olarak, dünya ekonomisine maliyetinin 8,8 trilyon dolara ulaşabileceğini bildirdi.

ADB, "Kovid-19'un Potansiyel Ekonomik Etkisine" ilişkin bir rapor yayınladı. Raporda, Kovid-19 salgınının ekonomik etkisine yönelik güncelleme yapılarak, alınan tedbirlerden 3 ay sürmesi durumunda dünya ekonomisine virüsün maliyetinin 5,8 trilyon dolar, 6 ay sürmesi durumunda ise virüsün maliyetinin yaklaşık 8,8 trilyon dolara çıkabileceği belirtildi.

Banka 3 Nisan'da "Asya Kalkınma Görünümü 2020" raporunda söz konusu maliyeti tedbirlerin ne kadar sürede kalacağına bağlı olarak 2 trilyon dolar ile 4,1 trilyon dolar arasında açıklamıştı.