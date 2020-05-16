VERGİ İSTİSNASI İÇİN OTURMA ŞARTI VAR MI?



Hayır. Bu evde oturmanız ya da kiraya vermiş olmanız hakkınızı kaybettirmiyor. Bu evde oturmayıp başka yerde kirada oturuyorsanız da emlak vergisi ödemiyorsunuz. Ancak kira gelir vergisi alınıyor.



ÖLÜM MAAŞI ALANLAR DA YARARLANIR MI?



Bankalarındaki paralarından dolayı kazanç elde eden emekliler de muafiyetten yararlanabiliyor.Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de bu gelirleri olduğu halde emlak vergisi ödemiyor.