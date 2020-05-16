Devlet kurumlarında çalışan taşeron işçilerin maaşlarına ek zam yapılması bekleniyor. 2020 yılında Çalışma Bakanlığı ile sosyal ve mali haklar adına masaya oturacak olan taşeron işçilerin liste başında yer alan başlıklarından birisi yüzdelik dilim.
Şu An Açıklama Yok
Geçtiğimiz aylarda Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan takvimde işçilere mayıs ayı döneminde bir ödeme yapılacağı belirtilmişti. Fakat bu süreçte devlet birçok ödemeyi öne çekti. Bu noktada Çalışma Bakanlığı eğer erken ödeme açıklaması yaparsa işçilere nisan ayında 913 TL tediye ödemesi yapılabilecek. Yaklaşık 900 bin işçi taşerondan kadroya geçiş yaptı. 2020 yılı tediye ikramiye ödemelerini ne zaman ödeneceği de bu işleri tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İlk taksit ödemeleri 31 Ocak tarihine kadar tamamlandı. İkinci taksit 5 günlük ödeme ise 22 Mayıs 2020 tarihine kadar tamamlanacak.
Tediye Ödemeleri Ne Zaman?
Kamu kurumları ile devlete ait şirketlere 4/D'li statüsünde çalışan işçilere 1 yılda toplamda 52 günlük ödeme yapılmakta olup bu ödemelerin her biri 13'er günlük şeklinde 4 defa olmak üzere gerçekleşmektedir. Bu 4 ödeme arasında 2020 yılının ilk ödemesini ocak ayı sonu ile şubat başında almış olup işçileri bir sonraki ödemesini ise yapılan açıklama doğrultusunda Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre mayıs ayı içerisinde hatta mayıs ayının son döneminde alacağı belirtildi.
Fakat açıklanan takvime bakıldığında ödemelerin öne çekilip çekilmeyeceği ise merak konusu oldu. Zira bu zor günlerde çalışmak durumunda kalan, evde kalmak durumunda olan veya ücretli/ücretsiz izne çıkarılan taşeron konu ile ilgili gelecek haberi bekliyor.
Tediye Ödemeleri bayram öncesi olur mu?
Çalışma Bakanlığı tarafından uygulanan ödeme takvimine göre bakanlık tediye ikramiyesi ödemelerinin ilk taksitini Ocak ayı sonunda çalışanların hesaplarına yatırdı. İkinci taksit ödemelerinin ise Mayıs ayı sonuna doğru olması bekleniyordu.
Ancak corona virüs ile mücadele sürecinde çok sayıda ödemenin erkene alınmasıyla çalışanlar ödemelerin daha erken yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladılar. Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda herhangi bir açıklaması bulunmuyor. Bu süreçte ödemeler normal planladığı dönem olan Mayıs ayı sonunda yapılacak.
Taşeron işçilere ek zam
Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmalarının ardından düzenlemeler yapıldı.taşeron işçilere yapılan bu düzenlemeler öncesinde maaşlarının asgari ücret oranının belirlenmesini ve bu oran üzerinden güncel maaşlarının yeniden hesaplanmalarını talep etmişlerdi. Mahkemeler ise bu konuda işçilerin taleplerini haklı buldu.farklı kurumlarda çalışan taşeron işçiler benzer davalar kazandılar. işçilerin davalardan lehine olmasının ardından ise bazı işçi sendikaları, kendi sendika üyelerinin tamamı için yüzdelik dilim düzenlemesi için çalışmalar başlatmışlardı.
BÜTÜN 4/D'Lİ İŞÇİLERE SAĞLANSIN TALEBİ
Sendikaların bu konunun ardından ise taşeron işçiler bu düzenlemenin Çalışma Bakanlığınca yapılacak olan toplu iş sözleşmesinde ele alınmasını bu hakkın bütün 4/D'li işçilere sağlanmasını talep ettiler. fakat Çalışma Bakanlığı bu konuda herhangi bir bilgi vermedi. Bakanlığın yüzdelik konusunda ne yanıt vereceği henüz bilinmiyor. İşçi sendikaları ise bu konuda düzenleme olması için baskılarını artırıyor.
YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ
Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda yapılması beklenen en önemli düzenleme yüzdelik dilim ile ek zam. Yüzdelik dilim konusunda açılan davalar ve bu davalardan sonra işçiler lehine alınan kararlar bulunuyor. Bu kararların ardından bir işçi sendikası tüm çalışanları adına dava açmayı hazırlandığını duyurdu. Tüm taşeron işçiler bu konuda herhangi bir dava sürecine girilmeden Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda adım atmasını bekliyorlar.