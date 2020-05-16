Emekliler; yılda 2 kez bayram ikramiyesi, 3 yılda bir banka promosyonu ve her ay ek ödemeyle ek kazançlar elde ediyor.
Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor.
Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.
EN YÜKSEK 602 TL
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor.
Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 241,15, yüzde 10 olursa 361,72 liraya varan artış yaşanacak.
6 bin 28 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 241,15 lira yerine 482,30 lira ya da 602,87 lira ek ödeme verilecek.