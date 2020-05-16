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    • Ekonomi
    • 16.05.2020 Gazete
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    Emekliye 361 TL zam! ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödemelerinde ne kadar artış olacak?

    Tüm emeklilere her ay verilen ek ödemede artış gündemde. (), "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor. Talep hayata geçerse, emeklilerin gelirlerinde 361 olacak. ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 241,15, yüzde 10 olursa 361,72 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 28 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 241,15 lira yerine 482,30 lira ya da 602,87 lira ek ödeme verilecek. İşte SSK ve Bağ-kur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar...



    Emekliler    ; yılda 2 kez bayram ikramiyesi, 3 yılda bir banka promosyonu ve her ay ek ödemeyle ek kazançlar elde ediyor.



    Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor.



    Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.



    EN YÜKSEK 602 TL
    Türkiye Emekliler     Derneği (TÜED), "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor.



    Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak.



    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 241,15, yüzde 10 olursa 361,72 liraya varan artış yaşanacak.



    6 bin 28 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 241,15 lira yerine 482,30 lira ya da 602,87 lira ek ödeme verilecek.

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