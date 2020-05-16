Benzin ve motorin ne kadar oldu? Akaryakıtta yeni fiyatlandırma! 9 ve 11 kuruş değişim...

Benzin ve motorin ne kadar oldu? Benzin ve motorin fiyatlarında özellikle 1.5 aylık sürece bakıldığında önemli değişimler yaşanıyor. Cuma gecesinde itibaren geçerli olacak şekilde benzine 9, motorine 11 kuruş zam yapıldı. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ankara'da ortalama 5,54 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,63 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,40 liradan 5,49 liraya, İzmir'de 5,58 liradan 5,67 liraya yükselecek.

Ankara'da ortalama 5,24 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,35 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,16 liradan 5,27 liraya, İzmir'de 5,27 liradan 5,38 liraya çıkacak.