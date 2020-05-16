Benzin ve motorin ne kadar oldu? Akaryakıtta yeni fiyatlandırma! 9 ve 11 kuruş değişim...

Benzin ve motorin ne kadar oldu? Benzin ve motorin fiyatlarında özellikle 1.5 aylık sürece bakıldığında önemli değişimler yaşanıyor. Cuma gecesinde itibaren geçerli olacak şekilde benzine 9, motorine 11 kuruş zam yapıldı. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Ankara'da ortalama 5,54 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,63 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,40 liradan 5,49 liraya, İzmir'de 5,58 liradan 5,67 liraya yükselecek.
Ankara'da ortalama 5,24 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,35 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,16 liradan 5,27 liraya, İzmir'de 5,27 liradan 5,38 liraya çıkacak.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ
ABD stoklarındaki düşüş petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklerken, küresel piyasalarda risk iştahının düşmesiyle de altın fiyatlarında yükseliş de sürüyor.
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, "Risk iştahındaki düşüş ons altını yukarı taşıyor" başlıklı değerlendirmesinde, "Fed'in negatif faiz oranlarına sıcak bakmamasının yanında korona virüsünün ekonomi üzerinde yarattığı tahribatın iyileşmesinin uzun bir süre alacağına yönelik görüşün giderek ağırlık kazanması ons altında yukarı yönlü eğilimin sürmesini sağlıyor. Bu kapsamda ons altının kısa vadede önemli direnç noktalarından biri olan 1,730 doların üzerini test etmeye başladığını görüyoruz. Zayıf makroekonomik veriler eşliğinde küresel büyümeye yönelik soru işaretlerinin devam etmesi durumunda ons altında yukarı yönlü hareket alanının korunma potansiyeli artacaktır" dedi.
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) yaptığı açıklamada, petrol stoklarının bir haftada 0.7 milyon varil azalmasını, "yatırımcılar stoklarda artış beklerken yaşanan düşüş sürpriz oldu" diye değerlendirdi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+), Nisan ayında aldıkları karar gereği 1 Mayıs'tan itibaren petrol üretiminde günde 9.6 milyon varil kısıntı uyguluyor. OPEC+ tarafından uygulanan kısıntılar ABD, Kanada gibi diğer üreticiler tarafından da destekleniyor. Suudi Arabistan 1 Haziran'dan itibaren mevcut kısıntılarını 1 milyon varil daha genişleteceğini açıkladı.
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.99 artışla 31.78 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.39 artışla 28.73 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 3.28 artışla 16.40 dolar,
- altın, yüzde 0.38 artışla 1,737.25 dolar,
- bakır, yüzde 0.02 artışla 5,213.00 dolar,
- platin, yüzde 1.00 artışla 779.01 dolar,
- paladyum yüzde 0.31 düşüşle 1,837.84 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 387 lira, çeyrek altın 635 lira, Cumhuriyet altını da 2,533 liradan satılıyor.