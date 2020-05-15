Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



Kovid-19 pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde, Türk Eximbank 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti.







"İHRACATÇILARA DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ"



İhracatçılarımızın finansman ihtiyacı için kullanılacak. İhracatçılarımıza finansman desteğine devam edeceğiz.





"PİYASALARIN TÜRK EKONOMİSİNE GÜVENİNİ GÖSYERİYOR"

Türk Eximbank'ın temin ettiği sendikasyon kredisi uluslararası piyasaların Türkiye ekonomisine ve bankalarına güvenini göstermektedir.



