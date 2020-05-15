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    • Ekonomi
    • 15.05.2020 12:28
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    • 15.05.2020 12:33
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    açıkladı: Türk Eximbank'tan 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi!

    haberi... : Kovid-19 pandemisinin küresel yi olumsuz etkilediği bu dönemde, Türk Eximbank 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti. çılarımızın finansman ihtiyacı için kullanılacak. İhracatçılarımıza finansman desteğine devam edeceğiz.

    Bakan açıkladı: 678 milyon dolarlık dev kredi

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    Kovid-19 pandemisinin küresel yi olumsuz etkilediği bu dönemde, Türk Eximbank 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti.



    "İHRACATÇILARA DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ"

    İhracatçılarımızın finansman ihtiyacı için kullanılacak. İhracatçılarımıza finansman desteğine devam edeceğiz.



    "PİYASALARIN TÜRK EKONOMİSİNE GÜVENİNİ GÖSYERİYOR"
    Türk Eximbank'ın temin ettiği sendikasyon kredisi uluslararası piyasaların ekonomisine ve bankalarına güvenini göstermektedir.



    Haberler Ekonomi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı: Türk Eximbank'tan 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi!
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