



UZUN VADELİ EYLEM KARARLARI

Eylem planında, uzun dönemli olarak da çok taraflı ticaret sisteminin ve DTÖ reformunun desteklenmesi, dijital ekonomi ve ticaret arasındaki ilişkinin geliştirilmesi, ticaretle ilgili önlemlerin DTÖ'ye bildirilmesi ve şeffaflığın güçlendirilmesine karar verildi.

Planda yer alan diğer uzun dönemli eylemler de şöyle sıralandı:

"- Serbest, açık, kapsayıcı, ayrımcı olmayan, şeffaf ve öngörülebilir ve istikrarlı bir ticaret ve yatırım ortamının sağlanması için çalışılmasına,

- Ticaretin düzenlenmesinden sorumlu makamlar arasında kağıtsız ticarete ilişkin iş birliğinin güçlendirilmesine, özellikle, küresel kriz dönemlerinde elzem mal ve hizmetlerin ticaretinin ve üretiminin desteklenmesine yönelik alınan önlemlerle ilgili iyi uygulamaların paylaşılmasına,

- Olası bir küresel sağlık krizi durumunda, istisnai olarak seyahatlere (iş seyahatleri de dahil) kamu sağlığı için alınan önlemlere zarar vermeden izin verilmesini sağlayacak ulusal düzeyde yol gösterici ilkelerin belirlenmesinin teşvik edilmesine,

- Medikal ürünlerin ve kişisel koruyucu ekipmanların üretimine yönelik yatırımların özendirilmesine karar verildi."