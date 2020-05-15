Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı hangi illerde nerelerde olacak?

4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı için geri sayım başladı. Yasak kapsamında birçok ilde vatandaşlar 4 gün boyunca evlerinde kalacak. Peki, sokağa çıkma yasağı hangi illerde? İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile yasağın kapsamlı detayları açıklandı. İstisna kapsamında olan kişiler ve işletmelerin yanı sıra, hangi ilde yasak olacağı duyuruldu. Peki, 4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

15.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.