15 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası hangi illerde yattı?

15 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Mayıs ayının evde bakım paraları düzenli olarak yatırılmaya devam ediyor. Bu hafta başından itibaren yatırılmaya başlanan evde bakım maaşı, toplamda 30 ilden fazla yerde yatırıldı. Maaşlar hem E-Devlet ekranı üzerinden hem de Ziraat Bankası üzerinden sorgulanabiliyor. Peki; evde bakım maaşı yatan iller 15 Mayıs'ta hangileri? İşte yanıtı!
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 15 MAYIS
1- Amasya
2- Kırıkkale
3- Karabük
4- Sakarya
5- Tokat
6- Samsun
7- Kırşehir
8- Kırklareli
9- Edirne
10- Aksaray
11- Isparta
12- Zonguldak
13- Malatya
14- Ankara
15- Diyarbakır
16- Tekirdağ
17- Afyonkarahisar
18- İstanbul
19- Muğla
20- Konya
21- Bilecik
22- Manisa
23- Hatay
24- Denizli
25- Şanlıurfa
26- Ordu
27- Mersin
28- Antalya
29- Sivas
30- Giresun
31- İzmir
32- Balıkesir
33- Uşak
34- Çanakkale
35- Osmaniye
36- Bursa
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
2020 yılında evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakan 1. derecedeki yakına ödenen evde bakım maaşlarına zam geldi. 2022 engelli aylıkları; Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya ulaşabilecek. 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 1.457 liraya çıkabilecek. Engelli bir bireyin maaş alabilmesi için maddi durumunun kötü olması yani fakir olması, muhtaç ve kimsesiz olması gerekmektedir. 2022 aylığı olarak bilinen engelli maaşları için başvurular Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına yapılmaktadır.
2022 engelli aylıkları; Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya ulaşabilecek. 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 1.457 liraya çıkabilecek.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.
Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.
Maaşlar ne zaman yatıyor: Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.
Adres değişikliği yaparken aman dikkat: Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.
Evde bakım yardımını alamayan ne yapacak: Evde Bakım Yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Yardımın güncel durumu İl Müdürlüklerinden öğrenilebilmektedir.
Bununla birlikte süreli raporu bulunanlar için rapor süresinin dolması, adres değişikliği, gelir durumu değişikliği gibi sebepleri olabilmektedir.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.