Koronavirüs salgını nedeniyle günlük hayatın bir parçası haline gelen maskeler; marketlerde tüketiciyle buluşuyor. Bugüne kadar ücretsiz olarak eczanelerden temin edilen maskelere daha kolay ulaşılabilmesi için market, eczane ve medikal mağazalardan da ücretli olarak alınabilecek. Vatandaşların maske alırken mağdur olmaması ve maskeye daha kolay ulaşılabilmesi için ise tavan fiyat 1 lira olarak belirlendi.

Zincir marketin Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, hijyen ve güveni ön planda tuttuklarını söyleyerek, "Maskeleri kendi kutularında müşterilere sunuyoruz. Bir kutuda 50 adet maske bulunuyor. Tanesi 85 kuruştan 50 adetlik bir adet maske kutusu 42,5 liraya satıyoruz. Önümüzdeki hafta 10'lu paketleri de elimize ulaşacak. Herkesin maskelere ulaşabilmesi açısından bir kişi en fazla 3 paket maske alabiliyor. Müşterilerin maskelere talebi bugün yoğun. Maskelerde herhangi bir stok problemimiz yok. Bu anlamda tedarikçilerimizle sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Dün itibariyle 5 milyon adet maske bağlantımızı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.