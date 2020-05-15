Koronavirüsün ekonomiye etkilerine karşı yürütülen mücadelenin finansal cephesinde, tüketiciden KOBİ'lere, çiftçiden esnafa kadar her kesime kredi musluklarını açarak ülkenin nefes almasının sağlayan kamu bankalarının sermayelerini güçlendirme operasyonun ayrıntıları netleşti. Türkiye Varlık Fonu'nun başrolde olduğu sermeye artırımları ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'a 21 milyar TL sermaye enjenkte edilecek.

ZİRAAT BANKASI'NA REKOR SERMAYE

Türkiye'nin lider bankası Ziraat Bankası'nın 15 Mayıs'ta yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bankanın 6.1 milyar TL olan sermayesi, tamamı nakit karşılanmak üzere 7 milyar lira artırılarak 13.1 milyar liraya çıkarılması kararlaştırıldı. Böylece bu operasyonla Ziraat Bankası Türkiye'nin ödenmiş sermayesi en büyük şirketi haline gelecek. Bankanın tüm hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na ait bulunuyor.

HALK BANK GÜÇLENİYOR

Halk Bankası'nın 1 milyar 250 milyon TL olan ödenmiş sermayesi, 1 milyar 223 milyon lira artırılarak 2 milyar 473 milyon liraya çıkarılacak. İhraç edilecek yeni hisseler 5.72 liradan Türkiye Varlık Fonu'na tahsisli olarak satılacak. Sermaye artırımı sonrasında Türkiye Varlık Fonu'nun bankadaki payı yüzde 51.1'den 75.29'a çıkacak. Bankanın halka açıklık oranı ise yüzde 48.88'den 24.70'e inecek. Bankaya 7 milyar lira nakit girişi sağlayacak sermaye artırımı 20 Mayıs'ta yapılacak.

VARLIK FONU VAKIFBANK'TA

Bu yılın başında hisseleri Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilen Vakıfbank'ta sermaye artırımı 20 Mayıs'ta yapılacak. Bankanın 2.5 milyar lira olan sermayesi, 3 milyar 905 milyar liraya çıkarılacak. Sermaye artırımını temsil eden 1 milyar 405 milyon adet hisse senedi, 4.98 lira fiyattan Türkiye Varlık Fonu'na satılacak. Sermaye artırımının ardından Türkiye Varlık Fonu bankada yüzde 35.99 paya sahip olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın payı yüzde 58.5'ten 37.45'e inecek. Halka açıklık oranı yüzde 25.23'ten 16.14'e, Vakıfbank Yardım Sandığı Vakfı'nın payı yüzde 16.10'dan 10.37'ye inecek.

BU İKİNCİ OPERASYON

Nisan 2019'da benzer şekilde kamu bankalarına 3.3 milyar euro, kamu katılım bankalarına 0.4 milyar euro olmak üzere toplam 3.7 milyar euro 5 yıl vadeli tahvil ihracı ile destek olunmuştu.

KREDİ KAPASİTELERİ ARTACAK

Mart 2020 itibarıyla kamu mevduat bankalarının yasal özkaynak toplamı 190 milyar TL, çekirdek sermayeleri 140 milyar TL, çekirdek sermaye yeterliliği oranı yüzde 11.2, toplam sermeye yeterlilik oranı yüzde 15.3 seviyesinde bulunuyor. Varlık Fonu, bu sermaye desteğini sermaye benzeri borç olarak değil "çekirdek sermaye" olarak yapacak. Böylece kamu bankalarının sermaye yeterlilk oranı en az 2 puan artacak. Kredi kapasitesi ise 140 milyarın üstünde yükselecek.

OKTAY ÖZDABAKOĞLU / SABAH