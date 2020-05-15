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    • Ekonomi
    • 15.05.2020 23:17
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    • 15.05.2020 23:17
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    Üstüne basa basa alışveriş esnasında bunları yapanları uyardı! Başınız büyük derde girebilir

    Çin'de ortaya çıkan ve dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir milyonlarca kişi kartla alışveriş yöntemini tercih ediyor. Bu nedenle uzmanlar internette ya da dışarıda çeşitli yerlerden kartla alışveriş yapan vatandaşlara kritik uyarılarda bulunuyor. Koronavirüs salgınının e-ticareti olumlu etkilediğini aktaran Mazars Denge Bilgi Teknolojileri Denetim, Güvenlik ve Danışmanlık Partnerı Ateş Sünbül, internet alışverişlerinde güvenliğini sağlamak için tüyolar verdi.

    Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat!

    Corona virüsü pandemisiyle tüm dünyada mücadele sürüyor. Bu zor döneminde nakit para yerine kredi kartıyla alışveriş yapan vatandaşları uzmanlar uyardı. Koronavirüs salgını sonrası sosyal mesafe kurallarına dikkat eden milyonlarca kişi alışverişlerini kartla yapmaya başladı. Konu hakkında değerlendirme yapan Bilgi Güvenliği Uzmanı Ateş Sünbül, "Tüm kredi kartlarınızı yanınıza almayın, kart kopyalarına karşı uyanık olun, çift ödemelere dikkat edin, acil telefon numaralarını bir yere yazın." şeklinde konuştu.

    KART KOPYALAMALARINA KARŞI UYANIK OLUN

    Kartınızı asla gözünüzün önünden ayırmayın uyarısında bulunan Sünbül, "Kurye veya kasiyere kartınızı emanet etmeyin. Ödemeyi yaparken kasiyerin kartınızı sadece POS ile kullandığında emin olun ve gözünüzle görün. Güvenmediğiniz dükkanlarda veya ülkelerde kredi kartı yerine nakit ödeme yapmayı tercih edin." dedi.

    TÜM KARTLARINIZI YANINIZA ALMAYIN

    Online alışverişle hiç tanışmamış tüketicilerin bile bu süreçte internetten alışveriş yaptığını hatırlatan Sünbül, "Dışarı çıkarken yanınıza dolabınızdaki tüm kıyafetleri almadığınız gibi tüm kredi kartlarını da almamanız güvenliğiniz açısından dikkat etmeniz gereken bir husustur. Çalınma durumunda tüm bankalara ayrı ayrı kapama talimatlarını vermek eğer yurt dışındaysanız zorlu olacaktır." diye konuştu.

    TEMASSIZ ÖDEME YÖNTEMLERİNİ TERCİH EDİN

    Mümkün oldukça tek kart kullanılmasını öneren Sünbül, "ATM'lerden para çekebileceğiniz debit veya ATM kartınızı yanınızda olursa hızlı nakit ihtiyaçlarınızı gidermeniz mümkün olacaktır. En çok kullandığınız kredi kartınızı almayı unutmayın. Yurtdışına gidiyorsanız kredi kartınızın ilgili ülkede geçerli olduğundan emin olun. Yedek bir kredi kartı, mümkünse farklı bir banka kartı olmasını öneririz. Acil bir durum olmadıkça mümkün olduğunca tek kart kullanmaya dikkat edin. Temassız ödeme yöntemlerini tercih edin." ifadelerini kullandı.

    GÜVENMEDİĞİNİZ YERLERDE NAKİT ÖDEME YAPMAYI TERCİH EDİN

    Kartınızı asla gözünüzün önünden ayırmayın uyarısında bulunan Sünbül, "Kurye veya kasiyere kartınızı emanet etmeyin. Ödemeyi yaparken kasiyerin kartınızı sadece POS ile kullandığında emin olun ve gözünüzle görün. Güvenmediğiniz dükkanlarda veya ülkelerde kredi kartı yerine nakit ödeme yapmayı tercih edin." dedi.

    MÜKERRER VEYA ÇİFT ÖDEMELERE DİKKAT EDİN

    Sünbül, "Alışveriş esnasında yaşanabilecek mükerrer veya çift ödemelere karşı aldığınız ödeme belgeleri, araç kiralama sözleşmeleri ve otel rezervasyon onay belgelerini her ihtimale karşı iyi saklayın. Ödeme itirazı yaparken onlara ihtiyacınız olacak." diye konuştu.

    ACİL TELEFON NUMARALARINI BİR YERE YAZIN

    Kart veya cüzdanla birlikte telefonların da çalınabileceğini hatırlatan Ateş Sünbül, "Böyle bir durumda telefonunuzda kayıtlı kalan bilgilere ulaşamayacaksınız ve dolaysıyla yapmanız gereken aramaları yapamayacaksınız. Sizin için önemli olan kişi numaralarını ve bankaların telefon numaralarını ayrıca bir yere yazmanız, acil durumlarda hayat kurtarıcı olabilir." ifadelerini kullandı.
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