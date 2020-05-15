Üstüne basa basa alışveriş esnasında bunları yapanları uyardı! Başınız büyük derde girebilir

Corona virüsü pandemisiyle tüm dünyada mücadele sürüyor. Bu zor döneminde nakit para yerine kredi kartıyla alışveriş yapan vatandaşları uzmanlar uyardı. Koronavirüs salgını sonrası sosyal mesafe kurallarına dikkat eden milyonlarca kişi alışverişlerini kartla yapmaya başladı. Konu hakkında değerlendirme yapan Bilgi Güvenliği Uzmanı Ateş Sünbül, "Tüm kredi kartlarınızı yanınıza almayın, kart kopyalarına karşı uyanık olun, çift ödemelere dikkat edin, acil telefon numaralarını bir yere yazın." şeklinde konuştu.

KART KOPYALAMALARINA KARŞI UYANIK OLUN

Kartınızı asla gözünüzün önünden ayırmayın uyarısında bulunan Sünbül, "Kurye veya kasiyere kartınızı emanet etmeyin. Ödemeyi yaparken kasiyerin kartınızı sadece POS ile kullandığında emin olun ve gözünüzle görün. Güvenmediğiniz dükkanlarda veya ülkelerde kredi kartı yerine nakit ödeme yapmayı tercih edin." dedi.