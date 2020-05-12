Ekonomik saldırılar tutmadı! Yabancı yatırımcının gözü Türkiye'de

Türkiye, yeni küresel tedarik zincirinde stratejik konuma yükseliyor ve bu duruma hazırlık yapıyor.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu 'nun "Albayrak... Yabancılar... Tuzaklar..." adlı köşe yazısı:Hazine ve Maliye Bakanı , uluslararası yatırımcılarla gerçekleştirdiği video konferansın Londra merkezli kur operasyonuna rağmen başarılı geçtiği anlaşılıyor.Yabancı yatırımcılarınbulduğu açıklamalarda şu konuların altını çizdiği belirtiliyor.Türkiye, Kovid19 salgınını iyi yönetti ve bu sayede ekonomide de erken toparlanma sürecine girebilir.Hayatı normalleştirmeye dönük kademeli önlemler dizisi içinde Türk halkının gösterdiği dinamizm,





Uluslararası ticarette alternatif ödeme mekanizması arayışı, Türkiye'yi görünür gelecekte avantajlı kılabilir.

Turizm gelirlerindeki muhtemel kayıplara karşın cari açık baskısının olmaması ve petrol fiyatları, mali dengelenme için Türkiye'ye fırsat sağlıyor.

Enflasyonun seyri ve mali genişleme ihtimali açısından Türkiye'nin kullanabileceği alan bulunuyor.



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