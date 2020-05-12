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    • Ekonomi
    • 12.05.2020 10:31
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    • 12.05.2020 10:38
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    Ekonomik saldırılar tutmadı! Yabancı yatırımcının gözü Türkiye'de

    Hazine ve 'ın yatırımcılarla video konferans gerçekleştirdiği gün, küresel çete 'dan düğmeye basarak 'na karşı saldırı başlatmıştı. Yabancı yatırımcılardan gelen açıklamalara göre, konferansın kur saldırılarına rağmen başarılı geçtiği belirtiliyor. yazarı , bugünkü köşe yazısında yabancı yatırımcıların toplantıya ve Türkiye'ye ilişkin düşüncelerini kaleme aldı.

    Yabancı yatırımcının gözü Türkiye'de
    İşte yazarı 'nun "Albayrak... Yabancılar... Tuzaklar..." adlı köşe yazısı:

    Hazine ve Berat Albayrak'ın, uluslararası yatırımcılarla gerçekleştirdiği video konferansın merkezli kur operasyonuna rağmen başarılı geçtiği anlaşılıyor.

    Yabancı yatırımcıların "tatmin edici" bulduğu açıklamalarda şu konuların altını çizdiği belirtiliyor.



    Türkiye, Kovid19 salgınını iyi yönetti ve bu sayede ekonomide de erken toparlanma sürecine girebilir.
    Hayatı normalleştirmeye dönük kademeli önlemler dizisi içinde Türk halkının gösterdiği dinamizm, ekonomik aktivitenin öngörülenden de hızla başlanabileceğine işaret ediyor.
    Türkiye, yeni küresel tedarik zincirinde stratejik konuma yükseliyor ve bu duruma hazırlık yapıyor.



    Uluslararası ticarette alternatif ödeme mekanizması arayışı, Türkiye'yi görünür gelecekte avantajlı kılabilir.
    Turizm gelirlerindeki muhtemel kayıplara karşın cari açık baskısının olmaması ve petrol fiyatları, mali dengelenme için Türkiye'ye fırsat sağlıyor.
    Enflasyonun seyri ve mali genişleme ihtimali açısından Türkiye'nin kullanabileceği alan bulunuyor.

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