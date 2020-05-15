Fahiş bilete geçit yok! Otobüs bileti fiyatları ne kadar oldu? Kilometreye göre otobüs bileti fiyatları kaç lira?

Karayoluyla yolcu taşımacılığında Coronavirüs fırsatçılarına karşı harekete geçildi. Ulaştırma Bakanlığı, firmaların artan maliyetlerini de dikkate alarak tavan ücret tarifesi oluşturdu. 31 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak tavan fiyatlar, mesafeye göre değişiklik gösteriyor. 101-115 kilometre arası seyahatlerde 100, 301-350 kilometre arası 150, 626- 700 kilometre arası 175, 701-800 kilometre arası 200, 901-1000 kilometre arası 250 lira tavan ücret alınacak.
2001 ve üzeri yol mesafesinde ise 500 lira tavan ücret uygulanacak. Tavan ücret tarifesi KDV dahil olarak tespit edilirken, çocuklar ve engelliler için yapılan zorunlu indirimler ayrıca uygulanacak.