Otobüs bileti fiyatları ne kadar oldu? Kilometreye göre otobüs bileti fiyatları kaç lira? Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre karayolu yolcu taşımacılığı bilet fiyatları yeniden belirlendi. Salgın nedeniyle astronomik düzeylere çıkan otobüs bilet fiyatlarına tavan getirildi. Bilet fiyatları kilometre hesabına göre değişiklik gösterecek. Peki, otobüs bileti fiyatları ne kadar oldu?

OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan tebliğe göre, yolcu otobüsü bileti taban ve tavan fiyatları belirlendi. Tebliğe göre, KOVID-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında, karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlendiği ilave maliyetler dikkate alınarak, karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı alanında belirlenen fiyatlar 31 Temmuz 2020'ye kadar geçerli olacak.