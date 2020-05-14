Otobüs bileti fiyatları ne kadar oldu? Kilometreye göre otobüs bileti fiyatları kaç lira? Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre karayolu yolcu taşımacılığı bilet fiyatları yeniden belirlendi. Salgın nedeniyle astronomik düzeylere çıkan otobüs bilet fiyatlarına tavan getirildi. Bilet fiyatları kilometre hesabına göre değişiklik gösterecek. Peki, otobüs bileti fiyatları ne kadar oldu?
OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan tebliğe göre, yolcu otobüsü bileti taban ve tavan fiyatları belirlendi. Tebliğe göre, KOVID-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında, karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlendiği ilave maliyetler dikkate alınarak, karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı alanında belirlenen fiyatlar 31 Temmuz 2020'ye kadar geçerli olacak.
Buna göre, 100 kilometre mesafede alınacak taban yolcu otobüsü bilet ücreti 100 TL olurken, 2000 kilometre ve üzeri mesafelerde alınacak tavan ücret 500 TL olarak belirlendi. En kısa mesafe 100 kilometre olarak belirlenen yolculuktan alınacak ücretler ise mesafe arttıkça yükselecek.
Ayrıca, Çanakkale Boğazı geçişli hatlara ayrıca geçiş ücreti de eklenecek.
OTOBÜS SEFERLERİ BAŞLADI MI?
Yasağın kaldırıldığı bazı illerde otobüs seferleri başlarken, yasağın devam ettiği illere seferler henüz yapılmıyor.
SEFERLERE YENİ DÜZENLEME
Koronavirüs salgını sonrasında getirilen bazı kısıtlar, otobüsle şehirlerarası yolcu taşımacılığını önemli ölçüde azalttı. Resmi verilere göre salgın öncesine göre yolcu sayısı, yüzde 80-90 aralığında geriledi. İçişleri Bakanlığı, mart ayının sonunda bir genelge yayımladı. Genelgeye göre salgınla mücadele kapsamında gerek şehir içi gerekse de şehirler arası çalışan otobüsler, kapasitelerinin yarısı kadar yolcu alabiliyor.
Ulaştırma Bakanlığı, gerek otobüs firmalarını, gerekse de yolcuları ilgilendiren 3 kritik konuda tebliğ hazırlıyor.
1- YOLCU DEVRİ: Otobüs işletmelerinin, yolcu sayısının düştüğü bu zor dönemde maliyetlerini olumlu etkileyecek bir değişiklik yapılacak. Bir ilden diğer bir ile farklı işletmeler otobüs seferi düzenliyor. İşletmelere, yolcularını (yolcu sayısının çok düşük olduğu durumlar göz önünde tutularak) bir başka otobüs firmasına devretme olanağı sunulacak. Böylece, firmalar 3-5 yolcuyla sefer yapmayacak. Maliyetleri azalacak. Şehirlerarası seferlerde, gelirinden daha çok harcama yapmak zorunda kalmayacak.
2- TAVAN FİYAT: Şehirlerarası bilet fiyatlarına ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmaya göre şehirlerarası biletlere, (seyahat edilecek kilometre ya da mesafe dikkate alınarak) "tavan" fiyat uygulanacak. Otobüs bilet fiyatları, ilan edilecek "tavan"ı aşamayacak. Bu düzenleme, pandemi döneminde uygulanacak.
3- TERMİNAL ÜCRETLERİNDE İNDİRİM: Firmalara, terminal ücretlerinde yüzde 50 dolayında indirim yapılacak. Böylece, firmaların nefes almaları sağlanacak.