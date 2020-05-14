15 Mayıs benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu sorusu araç sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 7 kuruş, motorinin litresine 12 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim benzinde pompa fiyatlarına ortalama 7 kuruş, motorinde ise 12 kuruş olarak yansıyacak.
Buna göre, Ankara'da ortalama 5,61 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,54 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,47 liradan 5,40 liraya, İzmir'de 5,65 liradan 5,58 liraya inecek.
Ankara'da ortalama 5,36 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,24 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,28 liradan 5,16 liraya, İzmir'de 5,39 liradan 5,27 liraya inecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
ABD'NİN HAM PETROL STOKLARI AZALDI
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 700 bin varil azalış gösterdi.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 700 bin varil (yüzde 0,1) azalışla 531,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 4,1 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 4,6 milyon varil yükselmişti.
Böylece, ülkenin ticari ham petrol stokları 15 hafta üst üste artış gösterdikten sonra 11-17 Ocak haftasından bu yana ilk kez geriledi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1,9 milyon varil (yüzde 0,3) artışla 639,8 milyon varile ulaştı.
Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 3,5 milyon varil (yüzde 1,4) azalışla 252,9 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 2,2 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ülkenin benzin stokları bir önceki hafta 3,2 milyon varil düşmüştü.
PETROL ÜRETİMİ AZALDI
ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 321 bin varil azalışla 5,4 milyon varile, petrol ihracatı da günlük ortalama 21 bin varil düşüşle 3,5 milyon varile geriledi.
Bu dönemde ABD'nin ham petrol üretimi ise günlük ortalama 305 bin varil düşüş gösterdi. Böylece, ülkenin günlük ham petrol üretimi 2-8 Mayıs haftasında yaklaşık 11,6 milyon varil olarak gerçekleşti.
ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 22-28 Şubat haftasında 13,1 milyon varile ulaşarak rekor kırmıştı.
EIA'nın "Mayıs 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,7 milyon varil olması bekleniyor.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ
ABD petrol stoklarında geçen hafta 700 bin varil düşüş olduğunu gösteren veriler ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'un, petrol piyasalarında dengelenmenin erken sinyallerinin görülmeye başladığına ilişkin açıklamasıyla petrol fiyatları yükseldi. Altının ons fiyatı da 1,730 doları aştı.
IEA'dan Perşembe günü yapılan değerlendirmede, yapılan kısıntıların etkisiyle Mayıs ayında küresel petrol üretiminin günde ortalama 12 milyon varil düşüşle, 88 milyon varile çekilerek son dokuz yılın en düşük düzeyine inmesinin beklendiği vurgulandı.
IEA değerlendirmesinde, bir yandan petrol üretimi kısıntıları sürerken, küresel düzeyde birçok ülkede de, Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıntıların kademeli olarak kaldırılmaya başlandığına da dikkat çekildi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+), Nisan ayında aldıkları karar gereği 1 Mayıs'tan itibaren petrol üretiminde günde 9.6 milyon varil kısıntı uyguluyor. OPEC+ tarafından uygulanan kısıntılar ABD, Kanada gibi diğer üreticiler tarafından da destekleniyor. Suudi Arabistan 1 Haziran'dan itibaren mevcut kısıntılarını 1 milyon varil daha genişleteceğini açıkladı.
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.56 artışla 29.94 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.54 artışla 26.42 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.20 düşüşle 15.76 dolar,
- altın, yüzde 1.03 artışla 1,733.79 dolar,
- bakır, yüzde 0.33 düşüşle 5,212.00 dolar,
- platin, yüzde 0.92 artışla 772.77 dolar,
- paladyum yüzde 1.13 düşüşle 1,818.24 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 387 liraya, çeyrek altın 634 liraya, Cumhuriyet altını da 2,529 liraya yükseldi.
BRENT PETROLÜN VARİLİ 29,44 DOLAR
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 29,44 dolardan işlem görüyor. Dün 30,55 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 29,19 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,85 artışla 29,44 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 25,57 dolardan alıcı buldu.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 700 bin varil (yüzde 0,1) azalışla 531,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 4,1 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 4,6 milyon varil yükselmişti.
EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini de 100 bin varil aşağı çekti. Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,7 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Öte yandan, OPEC'in günlük ham petrol üretimi nisanda önceki aya göre 1 milyon 800 bin varil artışla 30 milyon 410 bin varile yükseldi. OPEC'in toplam küresel petrol arzı içindeki payı ise yüzde 30,6 olarak kayıtlara geçti.
Uzmanlar, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci bir dalganın gelmesinin petrol talebini tekrar kısıtlayacağı endişelerinin küresel petrol fiyatlarında yükselişin kısıtlı olmasına yol açtığını belirtiyor.
Küresel piyasalarda bugün, Uluslararası Enerji Ajansının nisan verilerini içeren aylık petrol raporu takip edilecek.
Brent petrolde teknik olarak 30,20 ile 31,89 dolar aralığının direnç, 28,51 ile 26,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.